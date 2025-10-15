USA stawia sprawę jasno! Kraje NATO mają kupować więcej broni dla Ukrainy.
Szef Pentagonu wzywa sojuszników: „Czekamy, że kupicie więcej dla Ukrainy”. Nowa fala presji na kraje NATO sekretarz obrony USA Pete Hegseth jasno stawia sprawę: dziś spodziewamy się, że kolejne państwa zwiększą zakupy wsparcia dla Ukrainy w programie PURL, by zapewnić trwały pokój.
Hegseth powiedział to tuż przed rozpoczęciem posiedzenia ministrów obrony w Brukseli. Podkreślił, że celem programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) jest ułatwienie sojusznikom finansowania zakupów uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy z amerykańskich zapasów.
Co to oznacza w praktyce
Do tej pory sześć krajów, między innymi Dania, Holandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwecja, wsparło Ukrainę poprzez PURL, przekazując łącznie około 2 miliardów dolarów. Szef Pentagonu wyraźnie oczekuje, że więcej państw dołączy do tego mechanizmu i zwiększy swój udział w zakupach. Podkreślił też, że pokój nie rodzi się z deklaracji, ale z realnej siły militarnej, którą trzeba budować konsekwentnie, by przeciwnicy ją respektowali.
Nowy ton USA
Hegseth zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie mogą już ponosić ciężaru wsparcia same. Zamiast bezpośredniego wkładu wojskowego, Waszyngton stawia na mobilizację sojuszników i ich większe zaangażowanie finansowe. Według sekretarza obrony trwały pokój wymaga gwarancji bezpieczeństwa, które muszą być wspólnie budowane, a nie pozostawiane wyłącznie na barkach Ameryki.
Znaczenie dla Polski i innych krajów
Dla Polski ta deklaracja ma szczególne znaczenie, ponieważ Waszyngton oczekuje od sojuszników nie tylko symbolicznego udziału, ale realnego wkładu finansowego i militarnego. Kraje, które dotąd angażowały się w ograniczonym stopniu, będą musiały zmierzyć się z pytaniem o swoją wiarygodność w NATO. To sygnał, że presja na zwiększenie wydatków obronnych i wsparcia dla Ukrainy będzie tylko rosnąć.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
