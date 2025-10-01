USA: Wstrzymane usługi wizowe i paszportowe. Pilny komunikat ambasady!
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie poinformowała o czasowym ograniczeniu działalności w związku z przerwą w finansowaniu budżetowym w USA. Do momentu pełnego wznowienia pracy konto ambasady będzie publikować jedynie pilne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych.
Ograniczenia w obsłudze wiz i paszportów
Według oficjalnego oświadczenia planowe usługi związane z obsługą paszportów i wiz – zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w placówkach dyplomatycznych USA za granicą – będą kontynuowane jedynie w ograniczonym zakresie, w miarę możliwości.
Aktualizacje na profilu ambasady w mediach społecznościowych pozostają wstrzymane do czasu powrotu do normalnego trybu działania. Wyjątek stanowią jedynie pilne alerty bezpieczeństwa.
Gdzie szukać informacji
Osoby, które planują wyjazd do USA lub są w trakcie procedury wizowej, powinny na bieżąco sprawdzać status na stronie Departamentu Stanu: travel.state.gov. To tam publikowane są aktualne informacje o usługach konsularnych i zmianach w funkcjonowaniu ambasad.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla osób planujących podróż do USA oznacza to możliwe opóźnienia w procedurach wizowych i paszportowych. Warto zatem:
- regularnie sprawdzać komunikaty na stronie Departamentu Stanu,
- śledzić ogłoszenia ambasady,
- przygotować się na ewentualne opóźnienia w podróży i formalnościach.
