USA wydaje pilne ostrzeżenie. Ambasada alarmuje obywateli

28 lutego 2026 19:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Turcji opublikowała pilny komunikat bezpieczeństwa w związku z napiętą sytuacją w regionie. Amerykańscy dyplomaci ostrzegają swoich obywateli przed podróżami do południowo-wschodniej części Turcji oraz apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

To kolejny sygnał, że sytuacja na Bliskim Wschodzie zaczyna wpływać na bezpieczeństwo państw sąsiadujących.

Nie podróżuj na południowy wschód

W komunikacie wskazano, aby unikać podróży do regionów graniczących z Iranem, Irakiem i Syrią. Obszary te zostały uznane za potencjalnie podwyższonego ryzyka w związku z regionalnymi wydarzeniami i możliwą aktywnością wojskową.

Ambasada podkreśla, że sytuacja może być dynamiczna, a rozwój wydarzeń trudny do przewidzenia.

Uwaga na demonstracje i zakłócenia lotów

Amerykańskim obywatelom zalecono:

– zachowanie czujności wobec możliwych demonstracji,
– sprawdzanie statusu lotów u przewoźników,
– śledzenie lokalnych mediów,
– bezwzględne stosowanie się do poleceń władz.

W komunikacie zaznaczono, że regionalna aktywność militarna może prowadzić do zakłóceń w ruchu lotniczym.

Zalecenie „niskiego profilu”

Ambasada apeluje także o unikanie protestów i dużych zgromadzeń oraz o zachowanie tzw. niskiego profilu. Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach publicznie kojarzonych ze Stanami Zjednoczonymi lub często odwiedzanych przez obywateli państw zachodnich.

Rosnące napięcie w regionie

Ostrzeżenie pojawia się w kontekście eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Coraz więcej państw aktualizuje swoje komunikaty dla obywateli przebywających w regionie lub planujących podróż.

Choć nie ogłoszono ewakuacji, ton komunikatu wskazuje na poważne obawy o bezpieczeństwo w południowo-wschodniej Turcji.

