USA wydaje pilne ostrzeżenie. Ambasada alarmuje obywateli
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Turcji opublikowała pilny komunikat bezpieczeństwa w związku z napiętą sytuacją w regionie. Amerykańscy dyplomaci ostrzegają swoich obywateli przed podróżami do południowo-wschodniej części Turcji oraz apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
To kolejny sygnał, że sytuacja na Bliskim Wschodzie zaczyna wpływać na bezpieczeństwo państw sąsiadujących.
Nie podróżuj na południowy wschód
W komunikacie wskazano, aby unikać podróży do regionów graniczących z Iranem, Irakiem i Syrią. Obszary te zostały uznane za potencjalnie podwyższonego ryzyka w związku z regionalnymi wydarzeniami i możliwą aktywnością wojskową.
Ambasada podkreśla, że sytuacja może być dynamiczna, a rozwój wydarzeń trudny do przewidzenia.
Uwaga na demonstracje i zakłócenia lotów
Amerykańskim obywatelom zalecono:
– zachowanie czujności wobec możliwych demonstracji,
– sprawdzanie statusu lotów u przewoźników,
– śledzenie lokalnych mediów,
– bezwzględne stosowanie się do poleceń władz.
W komunikacie zaznaczono, że regionalna aktywność militarna może prowadzić do zakłóceń w ruchu lotniczym.
Zalecenie „niskiego profilu”
Ambasada apeluje także o unikanie protestów i dużych zgromadzeń oraz o zachowanie tzw. niskiego profilu. Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach publicznie kojarzonych ze Stanami Zjednoczonymi lub często odwiedzanych przez obywateli państw zachodnich.
Due to regional events, we advise U.S. citizens to:
•Avoid travel to southeastern Türkiye, including areas bordering Iran, Iraq, and Syria.
•Stay alert to demonstrations
•Check with travel providers – regional military activity may disrupt flights
•Monitor local media &… pic.twitter.com/AR180jYyhn
— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) February 28, 2026
Rosnące napięcie w regionie
Ostrzeżenie pojawia się w kontekście eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Coraz więcej państw aktualizuje swoje komunikaty dla obywateli przebywających w regionie lub planujących podróż.
Choć nie ogłoszono ewakuacji, ton komunikatu wskazuje na poważne obawy o bezpieczeństwo w południowo-wschodniej Turcji.
