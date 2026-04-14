Usłyszałeś syreny w Warszawie? Jest oficjalny komunikat władz, co to było
Mieszkańcy Warszawy usłyszeli dziść głośne syreny alarmowe. Dźwięki trwały dłuższą chwilę, dlatego miasto wydało ważny komunikat. Warto wiedzieć, co dokładnie się wydarzyło i czy trzeba reagować.
Gdzie i kiedy zawyją syreny
We wtorek, 14 kwietnia, testy systemu alarmowego odbyły się w dzielnicy Ursus. Chodzi o syreny zamontowane przy parkingu P&R Ursus Niedźwiadek przy ul. Orląt Lwowskich 45.
Próby zaplanowano w godzinach od 10:00 do 12:00. W tym czasie sygnał mógł zostać uruchomiony kilka razy.
Dlaczego włączane są syreny
To nie jest sytuacja alarmowa. Miasto podkreśla, że chodzi wyłącznie o test techniczny.
Celem jest:
– sprawdzenie sprawności syren
– kontrola systemu ostrzegania
– przygotowanie na ewentualne zagrożenia w przyszłości
Podczas testu emitowany będzie ciągły sygnał dźwiękowy.
Czy trzeba coś zrobić po usłyszeniu syreny
Nie. Służby jasno informują, że mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań.
Syreny:
– nie oznaczają zagrożenia
– nie wymagają ewakuacji
– nie są sygnałem alarmowym
To tylko próba systemu.
To kolejny dzień testów
Podobne działania przeprowadzono już dzień wcześniej. W poniedziałek testowano syreny przy Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa na Woli.
Miasto regularnie sprawdza systemy alarmowe, aby mieć pewność, że zadziałają w sytuacji kryzysowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.