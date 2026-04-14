Usłyszałeś syreny w Warszawie? Jest oficjalny komunikat władz, co to było

14 kwietnia 2026 15:39 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy usłyszeli dziść głośne syreny alarmowe. Dźwięki trwały dłuższą chwilę, dlatego miasto wydało ważny komunikat. Warto wiedzieć, co dokładnie się wydarzyło i czy trzeba reagować.

Fot. Shutterstock

Gdzie i kiedy zawyją syreny

We wtorek, 14 kwietnia, testy systemu alarmowego odbyły się w dzielnicy Ursus. Chodzi o syreny zamontowane przy parkingu P&R Ursus Niedźwiadek przy ul. Orląt Lwowskich 45.

Próby zaplanowano w godzinach od 10:00 do 12:00. W tym czasie sygnał mógł zostać uruchomiony kilka razy.

Dlaczego włączane są syreny

To nie jest sytuacja alarmowa. Miasto podkreśla, że chodzi wyłącznie o test techniczny.

Celem jest:
– sprawdzenie sprawności syren
– kontrola systemu ostrzegania
– przygotowanie na ewentualne zagrożenia w przyszłości

Podczas testu emitowany będzie ciągły sygnał dźwiękowy.

Czy trzeba coś zrobić po usłyszeniu syreny

Nie. Służby jasno informują, że mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań.

Syreny:
– nie oznaczają zagrożenia
– nie wymagają ewakuacji
– nie są sygnałem alarmowym

To tylko próba systemu.

To kolejny dzień testów

Podobne działania przeprowadzono już dzień wcześniej. W poniedziałek testowano syreny przy Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa na Woli.

Miasto regularnie sprawdza systemy alarmowe, aby mieć pewność, że zadziałają w sytuacji kryzysowej.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna