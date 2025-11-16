Uszkodzenie torów na Mazowszu. Rzecznik MSWiA zabiera głos
Po porannych doniesieniach o poważnym uszkodzeniu torowiska na odcinku Dęblin–Życzyn, które wymusiło zatrzymanie pociągu i natychmiastową interwencję służb, w sieci pojawiła się lawina spekulacji dotyczących możliwego sabotażu. Głos zabrała właśnie rzecznik MSWiA, Karolina Gałecka, publikując oficjalny komunikat.
W temacie uszkodzenia torów w pow. garwolińskim informujemy:
Sprawę bada @PolskaPolicja i prokuratura.
Na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich.
Apelujemy o rozwagę. Spekulacje mogą wywoływać niepotrzebne emocje i poczucie zagrożenia.… pic.twitter.com/SZN3W3F2hy
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) November 16, 2025
„Brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich”
W swoim wpisie rzecznik podkreśliła, że sprawę bada Policja i prokuratura, jednak na ten moment nie ma dowodów wskazujących na celowe uszkodzenie infrastruktury kolejowej.
Gałecka zaapelowała również o powściągliwość i unikanie podsycania emocji:
„Spekulacje mogą wywoływać niepotrzebne poczucie zagrożenia. Przekazujmy wyłącznie potwierdzone informacje”.
To ważna korekta po wcześniejszych komentarzach niektórych publicystów, którzy sugerowali, że na torach mogło dojść do celowej detonacji ładunku wybuchowego.
Co wiadomo do tej pory?
Według informacji Policji:
• Maszynista zgłosił nieprawidłowości w okolicach stacji PKP Mika
• W pociągu znajdowało się dwóch pasażerów – nikt nie ucierpiał
• Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska
• Ruch odbywa się obecnie jednym sąsiednim torem
• Na miejscu pracują policjanci i służby techniczne
Służby nie wykluczają żadnego scenariusza, ale jednocześnie podkreślają, że na ten moment nie ma dowodów na celowe działanie.
Dlaczego temat budzi takie emocje?
Sprawa od rana była intensywnie komentowana w mediach społecznościowych. Wpisy o możliwym sabotażu – w tym takie, które sugerowały działanie obcych służb – szybko się rozprzestrzeniły, wywołując niepokój wśród internautów.
Eksperci ds. bezpieczeństwa zaznaczają jednak, że ocena intencji wymaga pełnej analizy materiału dowodowego, która właśnie trwa.
Co to oznacza dla czytelników?
Na ten moment najważniejsze jest:
• Śledzić tylko oficjalne komunikaty Policji i MSWiA
• Zachować ostrożność i nie powielać niesprawdzonych informacji
• Pamiętać, że ruch pociągów jest utrzymany, choć z utrudnieniami
Do tematu będziemy wracać w miarę pojawiania się nowych potwierdzonych ustaleń.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.