Utrudnienia dla klientów banków! „W tym czasie nie zrealizujesz żadnej operacji”
Banki zaplanowały na najbliższy weekend intensywne prace modernizacyjne swoich systemów transakcyjnych. Dla klientów oznacza to czasowe problemy z dostępem do aplikacji mobilnych, serwisów internetowych oraz autoryzacją płatności kartą w sieci. Utrudnienia dotkną użytkowników m.in. mBanku, ING, Santandera oraz VeloBanku
Harmonogram i zakres planowanych prac
Największe utrudnienia czekają klientów mBanku. W sobotę 21 lutego między 8.00 a 12.00 niedostępne będą serwisy eMakler i mInwestor. Kluczowa przerwa nastąpi jednak w nocy z soboty na niedzielę – 22 lutego od 2.30 do 9.00 nie będzie można płacić kartą w internecie, zalogować się do aplikacji ani złożyć żadnego wniosku.
Santander Bank Polska rozpoczyna prace już w piątek 20 lutego. O 22.00 wyłączony zostanie Kantor Santander, a od 23.00 do 7.00 rano w sobotę nie zadziała bankowość internetowa. Dodatkowo w niedzielę 22 lutego między 0.00 a 5.00 rano klienci nie skorzystają z bankomatów i wpłatomatów tego banku. W tym samym czasie (niedziela, 0.00 – 5.00) utrudnienia w obsłudze kart oraz systemu 3-D Secure wystąpią w Banku Nowym.
W VeloBanku przerwa techniczna zaplanowana jest na niedzielę 22 lutego w godzinach 0.00 – 8.00. W tym czasie nie będzie dostępna bankowość internetowa i mobilna, a płatności online kartą mogą być utrudnione. Bank ostrzega, że pierwsze problemy z przelewami mogą pojawić się już w sobotę od godziny 22.00.
Klienci Nest Banku muszą przygotować się na przerwę w sobotę 21 lutego od 0.30 do 9.00. W tym czasie nie zadziała bankowość elektroniczna, BLIK oraz usługa Visa Mobile. Z kolei w ING Banku Śląskim w sobotę 21 lutego od 8.00 do 18.00 niedostępny będzie moduł Makler w systemie Moje ING.
Toyota Bank zaplanował ograniczenia w dostępie do wniosków online od piątku 20 lutego (21.00) aż do niedzieli 22 lutego (23.59). Najpoważniejsze utrudnienia – brak dostępu do systemu, autoryzacji kart i szybkich płatności – wystąpią tam w niedzielę między 8.00 a 16.00. Natomiast w Santander Consumer Banku prace nad obsługą kart kredytowych potrwają w sobotę i niedzielę (21–22 lutego) w godzinach 7.00 – 11.00.
Aby uniknąć problemów z dostępem do środków w nadchodzący weekend, warto wykonać następujące kroki:
-
Wypłać gotówkę wcześniej: Zrób to najpóźniej w sobotę wieczorem, jeśli planujesz zakupy w nocy lub w niedzielę rano, szczególnie będąc klientem Santandera.
-
Zleć przelewy z wyprzedzeniem: Wszystkie pilne płatności wykonaj przed godziną 22.00 w sobotę 21 lutego.
-
Pobierz bilety i dokumenty: Jeśli podróżujesz, zapisz potwierdzenia rezerwacji lub bilety w pamięci telefonu, by mieć do nich dostęp bez logowania do aplikacji.
-
Zrealizuj zakupy online wcześniej: Płatności wymagające potwierdzenia w aplikacji (3-D Secure) mogą nie działać w godzinach nocnych i porannych.
-
Przygotuj alternatywną metodę płatności: Jeśli masz konto w innym banku, który nie prowadzi prac, przelej tam niewielką kwotę na bieżące wydatki.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.