Utrudnienia dla pasażerów! Ważna stacja w Warszawie częściowo zamknięta
Od 20 października do 3 listopada 2025 roku pasażerowie Kolei Mazowieckich muszą liczyć się z utrudnieniami na przystanku Warszawa Ursus Północny. W związku z kolejnym etapem modernizacji zamknięty zostanie peron nr 1, a pociągi w kierunku Ożarowa, Błonia i Sochaczewa nie będą zatrzymywać się na stacji. Jednocześnie uruchomiony zostanie nowy peron nr 2 w kierunku Warszawy Zachodniej.
Zmiany dla pasażerów w Warszawie. Modernizacja przystanku Ursus Północny wchodzi w nowy etap
Od poniedziałku, 20 października, rusza kolejny etap modernizacji przystanku kolejowego Warszawa Ursus Północny. Prace potrwają do 3 listopada 2025 roku. W tym czasie wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu pociągów Kolei Mazowieckich oraz w zasadach honorowania biletów.
Peron nr 2 wraca do użytku, peron nr 1 zostaje zamknięty
Zgodnie z harmonogramem prac przekazanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe, od 20 października zostanie ponownie uruchomiony peron nr 2, z którego będą odjeżdżały pociągi Kolei Mazowieckich w kierunku Warszawy Zachodniej. To właśnie przy tym nowo wybudowanym peronie zatrzymają się wszystkie składy jadące w stronę centrum stolicy.
Jednocześnie zamknięty zostanie peron nr 1. Oznacza to, że pociągi kursujące w kierunku Ożarowa Mazowieckiego, Błonia, Sochaczewa i Łowicza będą przejeżdżać przez przystanek Warszawa Ursus Północny bez zatrzymania.
Zmiany w komunikacji i honorowaniu biletów
Dla pasażerów, którzy w czasie modernizacji nie będą mogli skorzystać z pociągów w stronę zachodnią, wprowadzono czasowe wzajemne honorowanie biletów.
Bilety Kolei Mazowieckich będą honorowane w pojazdach Zarządu Transportu Miejskiego na odcinkach:
- linia 194 – między przystankami PKP Gołąbki a PKP Włochy,
- linia 207 – między PKP Ursus a PKP Ursus Północny,
- dodatkowo, do czasu zakończenia prac drogowych na ul. Posag 7 Panien, także w autobusach linii 177 na odcinku PKP Ursus – PKP Ursus Północny.
Dzięki temu pasażerowie będą mogli bez dodatkowych kosztów kontynuować podróż autobusami miejskimi w przypadku utrudnień w ruchu kolejowym.
Modernizacja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo pasażerów
Prace prowadzone na przystanku Warszawa Ursus Północny są częścią większego projektu modernizacji linii kolejowej w aglomeracji warszawskiej. Inwestycja obejmuje przebudowę peronów, montaż nowych wiat, wind i oświetlenia, a także instalację nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej.
PKP PLK oraz Koleje Mazowieckie proszą podróżnych o wyrozumiałość i przypominają o konieczności sprawdzania aktualnych rozkładów jazdy przed podróżą.
Utrudnienia potrwają do 3 listopada
Zmiany obowiązują do poniedziałku, 3 listopada 2025 roku. Po zakończeniu prac peron nr 1 zostanie ponownie otwarty, a przystanek Warszawa Ursus Północny wróci do pełnej funkcjonalności. Do tego czasu pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, ale po ich zakończeniu zyskają nowoczesny, bardziej komfortowy punkt przesiadkowy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.