Utrudnienia dla podróżnych. Nowa organizacja ruchu i linia zastępcza dla pasażerów
Już 21 sierpnia rozpocznie się remont stacji Warszawa Ursus Północny. Pierwsze prace sparaliżują ruch – pociągi ominą przystanek, a pasażerowie będą musieli korzystać z autobusów zastępczych i dodatkowego honorowania biletów.
Remont stacji Warszawa Ursus Północny. Autobusy zastępcze i zmiany w ruchu pociągów
Już w czwartek, 21 sierpnia, rozpocznie się długo zapowiadany remont przystanku kolejowego Warszawa Ursus Północny. Modernizacja potrwa do połowy 2026 roku, a w pierwszych tygodniach pasażerów czekają spore utrudnienia i zmiany w kursowaniu pociągów.
Pierwszy etap – zamknięty peron i linia zastępcza
Od 21 do 30 sierpnia nieczynny będzie peron nr 2. W tym czasie wszystkie pociągi jadące w kierunku Warszawy Zachodniej przejadą przez Ursus Północny bez zatrzymywania się. Aby ułatwić dojazd do centrum, uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa Z-3, kursująca w dni powszednie (21–22 i 25–29 sierpnia) w godzinach porannego szczytu.
Trasa Z-3 przebiegnie od pętli Habicha 02 przez Posag 7 Panien, Szamoty, okolice przystanku PKP Ursus Północny, dalej Traktorzystów, Świerszcza i Globusową aż do przystanku PKP Włochy 03 (dla wysiadających).
Honorowanie biletów w autobusach
Pasażerowie, którzy posiadają bilety Kolei Mazowieckich obejmujące przejazd przez Ursus Północny, będą mogli korzystać również z wybranych linii autobusowych. Od 21 do 30 sierpnia obowiązywać będzie honorowanie biletów w:
- linii 194 na odcinku PKP Gołąbki – PKP Włochy,
- linii 207 na odcinku PKP Ursus – PKP Ursus Północny,
- linii Z-3 na całej trasie.
Kolejne zmiany od września
Od 31 sierpnia do 29 września nadal nieczynny będzie peron nr 2, ale pociągi w obu kierunkach będą obsługiwane z peronu nr 1. W tym czasie Koleje Mazowieckie wprowadzą zmieniony rozkład jazdy. Przewoźnik zachęca, by pasażerowie wcześniej zapoznali się z nowymi godzinami odjazdów.
Modernizacja do połowy 2026 roku
Remont stacji Warszawa Ursus Północny został podzielony na kilka etapów, które będą wprowadzały kolejne zmiany w ruchu pociągów. Cała przebudowa ma zakończyć się w połowie 2026 roku. Według zapowiedzi kolejarzy, po modernizacji pasażerowie zyskają nowoczesny i bardziej funkcjonalny przystanek.
