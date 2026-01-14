Utrudnienia na Lotnisku Chopina. Ważny komunikat dla pasażerów na 14 stycznia
Władze stołecznego portu lotniczego ostrzegają podróżnych. W środę, 14 stycznia, warunki atmosferyczne w Warszawie będą bardzo trudne. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz kłopotami z dotarciem na lotnisko.
Lotnisko Chopina wydało oficjalne ostrzeżenie w związku ze spodziewanym załamaniem pogody. Według prognoz przedstawionych przez port, w środę warunki będą trudne, a momentami nawet bardzo trudne. Przy ujemnych temperaturach spodziewane są opady śniegu, następnie śniegu z deszczem, a w końcu niebezpiecznego marznącego deszczu. Dopiero w nocy opad zmieni się w zwykły deszcz, gdy temperatura wzrośnie powyżej 0 stopni.
Ryzyko gołoledzi i opóźnień
Ponieważ ziemia jest zmrożona, specyfika nadchodzących opadów sprawi, że może być bardzo ślisko. Prognozowana temperatura minimalna wynosi -9 stopni Celsjusza, a maksymalna 2 stopnie Celsjusza.
W związku z takimi prognozami na najbliższe dni, a szczególnie na środę 14 stycznia, należy liczyć się z możliwością wystąpienia opóźnień oraz ogólnych utrudnień w funkcjonowaniu portu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź lot i wyjedź wcześniej
Jeśli planujesz podróż lotniczą w najbliższym czasie, władze lotniska mają dla Ciebie kilka kluczowych zaleceń:
- Monitoruj status rejsu: Pasażerowie, którzy mają zaplanowany wylot w najbliższych dniach, proszeni są o bieżące sprawdzanie statusu swojego lotu bezpośrednio na stronie przewoźnika lub na stronie internetowej lotniska.
- Zaplanuj więcej czasu na dojazd: Ze względu na trudne warunki drogowe i atmosferyczne, osoby planujące przyjazd na lotnisko proszone są o zaplanowanie sobie większego zapasu czasu na dotarcie do portu.
- Zachowaj ostrożność: Podróżni oraz osoby odbierające pasażerów powinny zachować szczególną ostrożność poruszając się w obrębie lotniska ze względu na śliską nawierzchnię.
