Utrudnienia na Lotnisku Chopina. Załoga zgłosiła obiekt na drodze startowej, samoloty krążyły w powietrzu
Na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do chwilowych utrudnień w ruchu lotniczym. Jedna z załóg podchodzących do lądowania zgłosiła, że na drodze startowej może znajdować się nieznany obiekt.
Służby natychmiast uruchomiły procedury bezpieczeństwa.
Co się wydarzyło
Podczas podejścia do lądowania piloci przekazali do kontroli ruchu lotniczego informację o możliwym przedmiocie leżącym na pasie startowym. W takiej sytuacji obowiązują ścisłe procedury.
Ruch na drodze startowej został wstrzymany do czasu sprawdzenia nawierzchni przez służby lotniskowe.
Samoloty czekały w powietrzu
W wyniku zgłoszenia kilka maszyn oczekujących na lądowanie musiało pozostać w powietrzu i wykonywać tzw. holding, czyli krążenie w wyznaczonej strefie nad lotniskiem.
To standardowa procedura w sytuacji, gdy pas startowy nie może być chwilowo używany. Priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów i załóg.
Co dalej
Służby lotniskowe sprawdziły drogę startową pod kątem obecności obcych przedmiotów. Tego typu sytuacje traktowane są bardzo poważnie, ponieważ nawet niewielki element na pasie może stanowić zagrożenie dla startujących i lądujących samolotów.
Na ten moment nie ma informacji o opóźnieniach, jednak pasażerowie powinni monitorować status swoich lotów.
