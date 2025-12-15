Utrudnienia na trasie S8. Zderzenie czterech aut sparaliżowało ruch
Poranny szczyt na trasie S8 w Warszawie został sparaliżowany po zderzeniu czterech samochodów w rejonie węzła Konotopa. Zablokowany pas w kierunku Poznania i kolejne kolizje sprawiły, że kierowcy utknęli w nawet dziewięciokilometrowych korkach.
Trudny poranek na S8. Zderzenie czterech aut sparaliżowało ruch
Poniedziałkowy poranek przyniósł poważne utrudnienia dla kierowców poruszających się trasą S8 w Warszawie. W rejonie węzła Konotopa doszło do zderzenia czterech samochodów, co spowodowało wielokilometrowe korki i znaczne opóźnienia w ruchu.
Kolizja na węźle Konotopa. Cztery auta uszkodzone
Do zdarzenia doszło przed godziną 8. Na miejsce skierowano zastęp straży pożarnej. Jak poinformował kpt. Paweł Baran z warszawskiej straży pożarnej, w kolizji brały udział cztery pojazdy, którymi podróżowały cztery osoby. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji.
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i usunęli z jezdni rozlane płyny eksploatacyjne, aby ograniczyć dalsze zagrożenie dla ruchu.
Ogromne korki od samego rana
Problemy na S8 zaczęły się jednak wcześniej. Już przed godziną 7 kierowcy utknęli w korku na wysokości Marymontu. W szczytowym momencie zator miał około ośmiu kilometrów, a przejazd przez most Grota-Roweckiego był mocno utrudniony. Przyczyną była najprawdopodobniej drobna kolizja w rejonie ulicy Marywilskiej.
Po kolejnym zdarzeniu na węźle Konotopa sytuacja jeszcze się pogorszyła. Korek w kierunku Ursusa i dalej w stronę Poznania osiągnął około dziewięciu kilometrów.
Zablokowany pas w kierunku Poznania
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w wyniku kolizji zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Utrudnienia powstały około godziny 8.13. Według komunikatu GDDKiA ich usunięcie może potrwać do dwóch godzin.
Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość
Służby apelują o ostrożność i – jeśli to możliwe – wybór alternatywnych tras. Poranny szczyt komunikacyjny w połączeniu z kolizjami sprawił, że przejazd trasą S8 był dziś wyjątkowo trudny. Kierowcy powinni liczyć się z dalszymi opóźnieniami, zwłaszcza w kierunku zachodnich wylotów z Warszawy.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.