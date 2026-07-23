Utrudnienia przy Dworcu Centralnym. Autobusy stoją w korkach, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

23 lipca 2026 18:37 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kierowcy i pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w centrum stolicy. W rejonie Dworca Centralnego tworzą się korki, a autobusy kursujące Alejami Jerozolimskimi notują opóźnienia. Dodatkowo sytuację komplikują prowadzone prace przy torowisku i obowiązująca czasowa organizacja ruchu.

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Autobus przy Dworcu Centralnym Fot. Warszawa w Pigułce
Autobus przy Dworcu Centralnym Fot. Warszawa w Pigułce

Warszawski Transport Publiczny poinformował, że z powodu bardzo dużego natężenia ruchu w Alejach Jerozolimskich, w rejonie Dworca Centralnego, występują opóźnienia autobusów jadących w kierunku placu Zawiszy.

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Na sytuację wpływa nie tylko zwiększony ruch samochodów, ale również remont torowiska oraz wprowadzona czasowa organizacja ruchu, która ogranicza przepustowość jednej z najważniejszych tras w centrum Warszawy.

Największych opóźnień mogą spodziewać się pasażerowie korzystający z autobusów kursujących Alejami Jerozolimskimi. Kierowcy również muszą przygotować się na wydłużony czas przejazdu i tworzące się zatory.

Jeśli planujecie podróż przez centrum miasta w godzinach szczytu, warto uwzględnić dodatkowy zapas czasu lub – jeśli to możliwe – skorzystać z alternatywnych tras.

Służby apelują o cierpliwość i zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zmniejszenia natężenia ruchu i poprawy przepustowości w okolicy Dworca Centralnego.

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