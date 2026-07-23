Utrudnienia przy Dworcu Centralnym. Autobusy stoją w korkach, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość
Kierowcy i pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w centrum stolicy. W rejonie Dworca Centralnego tworzą się korki, a autobusy kursujące Alejami Jerozolimskimi notują opóźnienia. Dodatkowo sytuację komplikują prowadzone prace przy torowisku i obowiązująca czasowa organizacja ruchu.
Warszawski Transport Publiczny poinformował, że z powodu bardzo dużego natężenia ruchu w Alejach Jerozolimskich, w rejonie Dworca Centralnego, występują opóźnienia autobusów jadących w kierunku placu Zawiszy.
Na sytuację wpływa nie tylko zwiększony ruch samochodów, ale również remont torowiska oraz wprowadzona czasowa organizacja ruchu, która ogranicza przepustowość jednej z najważniejszych tras w centrum Warszawy.
Największych opóźnień mogą spodziewać się pasażerowie korzystający z autobusów kursujących Alejami Jerozolimskimi. Kierowcy również muszą przygotować się na wydłużony czas przejazdu i tworzące się zatory.
Jeśli planujecie podróż przez centrum miasta w godzinach szczytu, warto uwzględnić dodatkowy zapas czasu lub – jeśli to możliwe – skorzystać z alternatywnych tras.
Służby apelują o cierpliwość i zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zmniejszenia natężenia ruchu i poprawy przepustowości w okolicy Dworca Centralnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.