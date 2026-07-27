Utrudnienia w metrze M1. Awaria pociągu na stacji Centrum

27 lipca 2026 17:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie pierwszej linii metra mogli napotkać chwilowe utrudnienia. Na stacji Centrum awarii uległ jeden ze składów. Na szczęście ruch nie został wstrzymany i pozostałe pociągi kursują zgodnie z rozkładem.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło na stacji Metro Centrum, gdzie awarii uległ jeden z pociągów linii M1. Służby metra pracują nad usunięciem usterki.

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Mimo incydentu nie było konieczności wstrzymywania ruchu. Pozostałe składy normalnie obsługują pasażerów, dzięki czemu metro nadal kursuje na całej trasie.

Pasażerowie mogą jednak spodziewać się niewielkich opóźnień w rejonie stacji Centrum do czasu usunięcia awarii i przywrócenia pełnej sprawności uszkodzonego pociągu.

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