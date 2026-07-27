Utrudnienia w metrze M1. Awaria pociągu na stacji Centrum
Pasażerowie pierwszej linii metra mogli napotkać chwilowe utrudnienia. Na stacji Centrum awarii uległ jeden ze składów. Na szczęście ruch nie został wstrzymany i pozostałe pociągi kursują zgodnie z rozkładem.
Do zdarzenia doszło na stacji Metro Centrum, gdzie awarii uległ jeden z pociągów linii M1. Służby metra pracują nad usunięciem usterki.
Mimo incydentu nie było konieczności wstrzymywania ruchu. Pozostałe składy normalnie obsługują pasażerów, dzięki czemu metro nadal kursuje na całej trasie.
Pasażerowie mogą jednak spodziewać się niewielkich opóźnień w rejonie stacji Centrum do czasu usunięcia awarii i przywrócenia pełnej sprawności uszkodzonego pociągu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.