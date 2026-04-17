Utrudnienia w WKD. Ruch pociągów do centrum Warszawy w weekend będzie wstrzymany
Pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) muszą przygotować się na duże utrudnienia w nadchodzący weekend. W dniach 18 i 19 kwietnia 2026 roku pociągi nie dojadą do stacji Warszawa Śródmieście. Skrócenie relacji jest wynikiem kolejnego etapu modernizacji infrastruktury, obejmującego montaż nowych rozjazdów w rejonie przystanku Warszawa Reduta Ordona
Jak wyjaśnia rzecznik WKD, Krzysztof Kulesza, w najbliższą sobotę i niedzielę (18-19 kwietnia) nastąpi skrócenie relacji wszystkich pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej jadących z kierunku zachodniego do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie. Jest to związane z zabudową dodatkowych rozjazdów w obrębie przystanku kolejowego Warszawa Reduta Ordona. Jednocześnie utrzymane zostaje obowiązujące obecnie wyłączenie z ruchu pociągów toru nr 2 (toru prawego w kierunku Warszawy), na odcinku od stacji Komorów do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.
Rzecznik dodał również, że ruch składów będzie prowadzony pomiędzy stacją Komorów i przystankiem Warszawa Aleje Jerozolimskie w obydwu kierunkach wyłącznie po torze numer 1, czyli po torze prawym w kierunku Grodziska Mazowieckiego.
Zakres zmian i rzadsze kursy
Wszystkie składy jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka zakończą bieg na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie. Ograniczenia techniczne wymusiły znaczne rzadsze kursowanie pociągów. W najbliższą sobotę i niedzielę składy na trasie do Alej Jerozolimskich będą pojawiać się na peronach jedynie co 60 minut. Standardowy czas przejazdu może wydłużyć się nawet do 120 minut.
Honorowanie biletów i komunikacja zastępcza
Aby zminimalizować skutki utrudnień, przewoźnik wprowadził wzajemne honorowanie biletów w pojazdach innych operatorów. Pasażerowie posiadający ważne bilety WKD mogą skorzystać z alternatywnych połączeń na trasie do centrum stolicy:
-
Pociągi SKM: Linie S1 (odcinek Pruszków – Śródmieście) oraz S2 i S3 (odcinek Aleje Jerozolimskie – Śródmieście/Centralna).
-
Koleje Mazowieckie: Wszystkie bilety okresowe WKD są ważne w pociągach na trasie Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście/Centralna.
-
Autobusy ZTM: Linie 127, 517, 717 oraz nocne N35 i N85 na wybranych odcinkach łączących przystanki WKD z dworcami Centralnym i Zachodnim.
Ruch pociągów na całej trasie do Warszawy Śródmieście ma zostać przywrócony w poniedziałek, 20 kwietnia, rano. Całkowite zakończenie prac remontowych planowane jest w nocy z 3 na 4 maja 2026 roku.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.