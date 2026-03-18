Utrudnienia, zamknięte ulice oraz darmowe bilety. Jubileuszowy Półmaraton Warszawski już w ten weekend!

18 marca 2026 12:16 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

W nadchodzącą niedzielę, 22 marca 2026 roku, Warszawa stanie się świadkiem historycznego wydarzenia sportowego. Jubileuszowa, dwudziesta edycja Półmaratonu Warszawskiego zgromadzi rekordową liczbę uczestników, co wiąże się z bezprecedensową skalą zmian w organizacji ruchu. Przedstawiamy kluczowe fakty dotyczące trasy, logistyki oraz utrudnień, które czekają mieszkańców

Fot. Pixabay

Skala wydarzenia: Rekordy i jubileusz

Tegoroczna edycja bije wszelkie dotychczasowe rekordy popularności. Na liście startowej biegu głównego znajduje się 33 tysiące osób, a wszystkie pakiety zostały wyprzedane. Wraz z biegiem towarzyszącym na dystansie 5 km, łączna liczba biegaczy może przekroczyć 40 tysięcy.

Parametry trasy:

  • Dystans: 21,0975 km (atest PZLA i World Athletics).

  • Start: Most Poniatowskiego, godz. 11:00.

  • Meta: Błonia Stadionu PGE Narodowy.

Przebieg trasy i zamknięte ulice

Biegacze opanują serce Warszawy, co wymusi czasowe wyłączenie z ruchu kluczowych arterii i placów. Trasa prowadzi m.in. przez:

  • Trakt Królewski (Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście),

  • Plac Krasińskich, Plac Inwalidów oraz Plac Wilsona,

  • Wybrzeże Gdyńskie,

  • Most Gdański.

Fot. Fundacja Maraton Warszawski/ polmaratonwarszawski.com

Ważne informacje dla kierowców i mieszkańców

W związku z budową miasteczka biegowego oraz ochroną trasy, wprowadzono restrykcyjne zasady parkowania i poruszania się w okolicach stadionu:

  1. Zakaz parkowania: Obowiązuje od piątku do niedzieli na błoniach PGE Narodowego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie trasy.

  2. Zamknięte parkingi: Zarówno parking naziemny, jak i podziemny pod stadionem będą niedostępne dla pojazdów prywatnych.

  3. Miasteczko biegowe: Będzie funkcjonować w godzinach 8:00–15:30, oferując atrakcje dla rodzin i strefy regeneracji.

Komunikacja miejska – priorytet i udogodnienia

Organizatorzy oraz władze miasta apelują o rezygnację z samochodów na rzecz transportu publicznego.

  • Bezpłatne przejazdy: Uczestnicy biegu (na podstawie numeru startowego) mogą korzystać z komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, SKM) za darmo w dniu zawodów.

  • Strefy kibicowania: Na trasie rozstawionych zostanie aż 40 stref kibica (średnio co 500 metrów), co może generować dodatkowy ruch pieszy w okolicach przejść podziemnych i przystanków.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

