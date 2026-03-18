Utrudnienia, zamknięte ulice oraz darmowe bilety. Jubileuszowy Półmaraton Warszawski już w ten weekend!
W nadchodzącą niedzielę, 22 marca 2026 roku, Warszawa stanie się świadkiem historycznego wydarzenia sportowego. Jubileuszowa, dwudziesta edycja Półmaratonu Warszawskiego zgromadzi rekordową liczbę uczestników, co wiąże się z bezprecedensową skalą zmian w organizacji ruchu. Przedstawiamy kluczowe fakty dotyczące trasy, logistyki oraz utrudnień, które czekają mieszkańców
Skala wydarzenia: Rekordy i jubileusz
Tegoroczna edycja bije wszelkie dotychczasowe rekordy popularności. Na liście startowej biegu głównego znajduje się 33 tysiące osób, a wszystkie pakiety zostały wyprzedane. Wraz z biegiem towarzyszącym na dystansie 5 km, łączna liczba biegaczy może przekroczyć 40 tysięcy.
Parametry trasy:
Dystans: 21,0975 km (atest PZLA i World Athletics).
Start: Most Poniatowskiego, godz. 11:00.
Meta: Błonia Stadionu PGE Narodowy.
Przebieg trasy i zamknięte ulice
Biegacze opanują serce Warszawy, co wymusi czasowe wyłączenie z ruchu kluczowych arterii i placów. Trasa prowadzi m.in. przez:
Trakt Królewski (Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście),
Plac Krasińskich, Plac Inwalidów oraz Plac Wilsona,
Wybrzeże Gdyńskie,
Most Gdański.
Ważne informacje dla kierowców i mieszkańców
W związku z budową miasteczka biegowego oraz ochroną trasy, wprowadzono restrykcyjne zasady parkowania i poruszania się w okolicach stadionu:
Zakaz parkowania: Obowiązuje od piątku do niedzieli na błoniach PGE Narodowego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie trasy.
Zamknięte parkingi: Zarówno parking naziemny, jak i podziemny pod stadionem będą niedostępne dla pojazdów prywatnych.
Miasteczko biegowe: Będzie funkcjonować w godzinach 8:00–15:30, oferując atrakcje dla rodzin i strefy regeneracji.
Komunikacja miejska – priorytet i udogodnienia
Organizatorzy oraz władze miasta apelują o rezygnację z samochodów na rzecz transportu publicznego.
Bezpłatne przejazdy: Uczestnicy biegu (na podstawie numeru startowego) mogą korzystać z komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, SKM) za darmo w dniu zawodów.
Strefy kibicowania: Na trasie rozstawionych zostanie aż 40 stref kibica (średnio co 500 metrów), co może generować dodatkowy ruch pieszy w okolicach przejść podziemnych i przystanków.
