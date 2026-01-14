Upada najsłynniejsza w Polsce firma obuwnicza! Zna ją każdy z nas
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód oficjalnie ogłosił upadłość spółki Bartek SA – legendarnego producenta obuwia dziecięcego, który od 1991 roku dbał o stopy najmłodszych Polaków. Choć liczby stojące za upadkiem firmy są bezlitosne, marka otrzymała drugie życie. Wiemy, co dalej z ulubionymi butami tysięcy rodzin
Decyzja sądu z października 2025 roku stała się prawomocna w grudniu, co formalnie kończy byt prawny spółki z Mińska Mazowieckiego. Problemy giganta nie były tajemnicą – już wiosną 2024 roku zarząd złożył wniosek o upadłość, sygnalizując, że firma znalazła się pod ścianą.
Finansowy zjazd: Przychody skurczyły się o 70 procent
Dane finansowe Bartek SA pokazują skalę kryzysu, który dotknął przedsiębiorstwo w ostatnich latach:
-
Drastyczny spadek sprzedaży: Jeszcze w 2021 roku firma generowała 42 mln zł przychodu. W 2024 roku kwota ta stopniała do zaledwie 10–15 mln zł.
-
Milionowe straty: Tylko w 2024 roku netto spółka straciła ponad 7,4 mln zł.
-
Nieudana restrukturyzacja: Mimo powołania syndyka i prób porozumienia z wierzycielami, plan naprawczy nie doszedł do skutku.
W szczytowym momencie, około 2010 roku, firma była absolutnym liderem rynku, osiągając przychody przekraczające 50 mln zł rocznie. Nawet wejście do Grupy Wojas w 2019 roku nie zdołało odwrócić negatywnego trendu finansowego spółki-matki.
Marka Bartek zostaje na rynku. Przejął ją gigant
Mimo upadłości samej spółki Bartek SA, rodzice mogą odetchnąć z ulgą. Przedstawiciele firmy w specjalnym komunikacie uspokajają: marka Bartek nie znika z rynku.
Obecnie za jej rozwój odpowiada Wojas SA. Dzięki integracji z potężnym zapleczem biznesowym Wojasa, produkty z logotypem Bartka będą nadal dostępne. Marka stawia na nowoczesność, wprowadzając m.in. obuwie typu barefoot (naśladujące chodzenie boso) oraz kolekcje licencyjne z postaciami z popularnych bajek.
Gdzie kupić buty Bartek?
Dystrybucja obuwia została przeniesiona do nowych kanałów. Produkty będą dostępne:
-
w salonach stacjonarnych sieci Wojas,
-
w sklepach online i na marketplace’ach,
-
w blisko 100 sklepach multibrandowych w całym kraju.
Ponad trzy dekady tradycji
Bartek SA przez 34 lata był symbolem zdrowego obuwia. Firma zasłynęła współpracą z ortopedami i dbałością o prawidłowy rozwój stóp dzieci. Upadłość pierwotnej spółki to zamknięcie pewnego rozdziału w historii polskiego rzemiosła, ale dzięki fuzji z Wojasem, tradycja ta ma szansę przetrwać w nowej, stabilniejszej formie biznesowej.
