Upada najsłynniejsza w Polsce firma obuwnicza! Zna ją każdy z nas

14 stycznia 2026 17:10 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód oficjalnie ogłosił upadłość spółki Bartek SA – legendarnego producenta obuwia dziecięcego, który od 1991 roku dbał o stopy najmłodszych Polaków. Choć liczby stojące za upadkiem firmy są bezlitosne, marka otrzymała drugie życie. Wiemy, co dalej z ulubionymi butami tysięcy rodzin

Fot. Pixabay

Decyzja sądu z października 2025 roku stała się prawomocna w grudniu, co formalnie kończy byt prawny spółki z Mińska Mazowieckiego. Problemy giganta nie były tajemnicą – już wiosną 2024 roku zarząd złożył wniosek o upadłość, sygnalizując, że firma znalazła się pod ścianą.

Finansowy zjazd: Przychody skurczyły się o 70 procent

Dane finansowe Bartek SA pokazują skalę kryzysu, który dotknął przedsiębiorstwo w ostatnich latach:

W szczytowym momencie, około 2010 roku, firma była absolutnym liderem rynku, osiągając przychody przekraczające 50 mln zł rocznie. Nawet wejście do Grupy Wojas w 2019 roku nie zdołało odwrócić negatywnego trendu finansowego spółki-matki.

Marka Bartek zostaje na rynku. Przejął ją gigant

Mimo upadłości samej spółki Bartek SA, rodzice mogą odetchnąć z ulgą. Przedstawiciele firmy w specjalnym komunikacie uspokajają: marka Bartek nie znika z rynku.

Obecnie za jej rozwój odpowiada Wojas SA. Dzięki integracji z potężnym zapleczem biznesowym Wojasa, produkty z logotypem Bartka będą nadal dostępne. Marka stawia na nowoczesność, wprowadzając m.in. obuwie typu barefoot (naśladujące chodzenie boso) oraz kolekcje licencyjne z postaciami z popularnych bajek.

Gdzie kupić buty Bartek?

Dystrybucja obuwia została przeniesiona do nowych kanałów. Produkty będą dostępne:

  • w salonach stacjonarnych sieci Wojas,

  • w sklepach online i na marketplace’ach,

  • w blisko 100 sklepach multibrandowych w całym kraju.

Ponad trzy dekady tradycji

Bartek SA przez 34 lata był symbolem zdrowego obuwia. Firma zasłynęła współpracą z ortopedami i dbałością o prawidłowy rozwój stóp dzieci. Upadłość pierwotnej spółki to zamknięcie pewnego rozdziału w historii polskiego rzemiosła, ale dzięki fuzji z Wojasem, tradycja ta ma szansę przetrwać w nowej, stabilniejszej formie biznesowej.

