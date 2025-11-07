Uwaga! 3,3 mln Polaków może stracić dostęp do konta. Banki zablokują pieniądze za brak jednego dokumentu
Setki tysięcy Polaków mogą już wkrótce przeżyć niemiłą niespodziankę – z dnia na dzień stracą dostęp do swoich pieniędzy. Powód jest prozaiczny: przeterminowany dowód osobisty. W 2025 roku kończy się ważność dokumentów ponad 3,3 miliona obywateli, a banki nie mają wyboru – muszą blokować rachunki klientów z nieważnym dowodem.
Bank zablokuje konto bez ostrzeżenia
Nie chodzi o awarie, cyberataki ani problemy techniczne. System bankowy działa automatycznie – gdy tylko dowód osobisty traci ważność, algorytm weryfikacyjny odcina dostęp do konta. To obowiązek wynikający z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AML).
Jeśli bank wykryje, że dokument stracił ważność, po 30 dniach następuje blokada konta – klient nie może zrobić przelewu, zalogować się do aplikacji, wypłacić pieniędzy ani zapłacić rachunków. Niektóre instytucje – jak PKO BP, ING czy Santander – informują o zbliżającym się terminie SMS-em lub powiadomieniem w aplikacji, ale jeśli użytkownik to zignoruje, blokada nastąpi niezależnie od jego woli.
Paszport nie wystarczy
Wielu Polaków błędnie sądzi, że ważny paszport uchroni ich przed blokadą. To nieprawda. Banki traktują dowód osobisty jako główny dokument identyfikacyjny, a paszport może posłużyć jedynie do potwierdzenia tożsamości w oddziale, nie do odblokowania usług online.
Bez aktualnego dowodu nie da się podpisać umowy kredytowej, założyć lokaty ani zrealizować przelewu. Banki, działając jako instytucje zaufania publicznego, muszą mieć aktualne dane identyfikacyjne każdego klienta – inaczej grożą im kary finansowe od Komisji Nadzoru Finansowego.
Kolejki w urzędach i lawina wniosków
Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega: rekordowa liczba dowodów traci ważność w 2025 roku. Dokumenty będą musiały wymienić głównie osoby urodzone w 1987 i 1997 roku. To aż co dziesiąty dorosły Polak.
Wymiana dowodu jest bezpłatna, ale czas oczekiwania na nowy dokument może wynieść nawet kilka tygodni. Już teraz w wielu gminach terminy są zapełnione, a im bliżej końca roku, tym większe ryzyko opóźnień.
Jak się zabezpieczyć – krok po kroku
-
Sprawdź datę ważności dowodu – jeśli wygasa w ciągu pół roku, złóż wniosek o nowy już teraz.
-
Wymień dokument online – możesz to zrobić przez portal gov.pl lub w dowolnym urzędzie gminy.
-
Po odbiorze nowego dowodu zaktualizuj dane w banku.
-
W większości instytucji zrobisz to w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej.
-
Jeśli masz konta w kilku bankach – pamiętaj, że aktualizacji trzeba dokonać w każdym z nich.
-
-
Nie czekaj na blokadę. Gdy system wykryje przeterminowany dowód, odzyskanie dostępu do pieniędzy zajmie od kilku godzin do nawet dwóch dni.
Nowe przepisy – jeszcze większa automatyzacja
Wkrótce banki zyskają bezpośredni dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych. Dzięki temu same sprawdzą, czy dokument klienta jest ważny. Dla zapominalskich to zła wiadomość – blokady będą następować jeszcze szybciej i bez udziału pracownika banku.
Co to oznacza dla czytelnika
Sprawdź swój dowód już dziś. Jeśli termin ważności zbliża się do końca, nie czekaj na komunikat z banku. W 2025 roku 3,3 miliona Polaków może zostać odciętych od swoich oszczędności – tylko dlatego, że spóźnią się z wymianą dokumentu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.