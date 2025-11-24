Uwaga. Alarm dotyczący żywności. W mące jaglanej wykryto pestycyd przekraczający normy. Produkt natychmiast wycofywany z rynku
Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała pilne ostrzeżenie publiczne po tym, jak podczas kontroli urzędowej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu chloropiryfosu – pestycydu, którego stosowanie w żywności budzi poważne wątpliwości zdrowotne. Niebezpieczna substancja została wykryta w mące jaglanej sprzedawanej w dużej partii na terenie całego kraju.
Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ostrzegają jednoznacznie: każdy przypadek przekroczenia obowiązującej normy NDP może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Chloropiryfos jest środkiem, który od lat budzi kontrowersje – jego nadmiar może wpływać na układ nerwowy, a w szczególności stanowić zagrożenie dla dzieci i osób z osłabioną odpornością.
Niebezpieczna partia obejmuje produkty pod nazwą „Mąka jaglana” w opakowaniach o wadze 1 kg, 5 kg oraz 25 kg. Produkty pochodzą z partii oznaczonej numerem 06 2025, z datą minimalnej trwałości do czerwca 2026 roku. Dystrybutorem wskazanym w komunikacie jest firma TAR-GROCH-FIL Spółka Jawna z Zakliczyna, która po uzyskaniu wyników kontroli natychmiast rozpoczęła procedurę wycofywania produktu z obrotu.
Firma współpracuje obecnie z producentem mąki nad ustaleniem, w jaki sposób doszło do skażenia. W tym czasie inspektorzy sanitarni prowadzą stały nadzór nad procesem wycofywania partii, by upewnić się, że wadliwe produkty nie trafią do sprzedaży i nie pozostaną na półkach sklepów.
Sanepid apeluje do konsumentów, którzy kupili mąkę jaglaną z wymienionej partii, aby nie spożywali produktu i nie wykorzystywali go do przygotowywania posiłków. Każdy, kto posiada mąkę o podanym numerze partii, powinien zwrócić ją do miejsca zakupu lub zutylizować.
To kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, gdy w produktach zbożowych wykrywane są pozostałości substancji zakazanych lub przekraczających dopuszczalne normy. Eksperci przypominają, że pestycydy mogą kumulować się w organizmie, a ich regularne przyjmowanie – nawet w niewielkich ilościach – jest niebezpieczne dla zdrowia.
Służby zapowiadają dalsze kontrole i surowe działania wobec firm, które nie przestrzegają standardów bezpieczeństwa. Konsumenci natomiast powinni zachować czujność i sprawdzić, czy zakupiona mąka nie pochodzi właśnie z partii objętej wycofaniem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.