Uwaga! Arktyczny atak zimy. IMGW ostrzega przed mrozem -19°C i „szklanką” na drogach
Polska znalazła się w kleszczach ekstremalnej aury. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pilne alerty dla większości kraju. Podczas gdy północ i wschód będą zmagać się z mrozem, który lokalnie zetnie temperaturę do blisko -20 stopni, południe zamieni się w gigantyczne lodowisko. To będzie wyjątkowo trudna noc i poranek dla kierowców oraz pieszych.
Lodowa pułapka na południu: Alerty przed oblodzeniem
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu temperatura spadnie poniżej zera, co spowoduje natychmiastowe zamarzanie nawierzchni.
Na podstawie zaznaczeń na mapie IMGW ostrzeżenia obejmują następujące województwa lub ich części:
Północ i północny wschód Polski:
- województwo podlaskie – niemal w całości
- województwo warmińsko-mazurskie – niemal w całości
- województwo pomorskie – południowa i wschodnia część (m.in. okolice Gdańska, Tczewa, Kwidzyna)
- województwo kujawsko-pomorskie – północna część
Centralna Polska:
- województwo mazowieckie – północna i północno-wschodnia część (m.in. okolice Ostrołęki i Łomży)
Południe Polski:
- województwo dolnośląskie – południowa część
- województwo opolskie – niemal w całości
- województwo śląskie – niemal w całości
- województwo małopolskie – południowa i zachodnia część
W tych województwach drogi i chodniki staną się ekstremalnie śliskie. Alerty obowiązują do poniedziałku do godziny 8:00. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu – droga hamowania na „szklance” wydłuża się kilkukrotnie.
Trzaskający mróz: Nawet -19 stopni Celsjusza
Druga część kraju musi przygotować się na silne mrozy, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najniższe temperatury prognozowane są na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w części Mazowsza i Pomorza, gdzie nocą termometry mogą wskazać od –15 do –18 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet około –19 stopni. Również w ciągu dnia temperatura pozostanie wyraźnie poniżej zera i wyniesie od –9 do –6 stopni. Służby zwracają uwagę na zwiększone ryzyko hipotermii i apelują o zachowanie czujności, podkreślając, że w przypadku zauważenia osoby narażonej na wychłodzenie lub potrzebującej pomocy należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112.
Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?
To nie tylko informacja o pogodzie, ale realne ostrzeżenie przed zagrożeniem życia i stratami materialnymi. Należy spodziewać się:
-
Poważnych utrudnień w ruchu drogowym i opóźnień w komunikacji miejskiej.
-
Awarii sieci energetycznych i wodociągowych.
-
Ryzyka odmrożeń przy dłuższym przebywaniu na zewnątrz.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Inne źródła:
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) – oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne z dnia 08.02.2026.
- Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) – zalecenia dotyczące ochrony przed mrozem i oblodzeniem.
