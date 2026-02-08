Uwaga! Arktyczny atak zimy. IMGW ostrzega przed mrozem -19°C i „szklanką” na drogach 

8 lutego 2026 21:49 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Polska znalazła się w kleszczach ekstremalnej aury. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pilne alerty dla większości kraju. Podczas gdy północ i wschód będą zmagać się z mrozem, który lokalnie zetnie temperaturę do blisko -20 stopni, południe zamieni się w gigantyczne lodowisko. To będzie wyjątkowo trudna noc i poranek dla kierowców oraz pieszych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Lodowa pułapka na południu: Alerty przed oblodzeniem

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu temperatura spadnie poniżej zera, co spowoduje natychmiastowe zamarzanie nawierzchni.

Na podstawie zaznaczeń na mapie IMGW ostrzeżenia obejmują następujące województwa lub ich części:

Północ i północny wschód Polski:

  • województwo podlaskie – niemal w całości
  • województwo warmińsko-mazurskie – niemal w całości
  • województwo pomorskie – południowa i wschodnia część (m.in. okolice Gdańska, Tczewa, Kwidzyna)
  • województwo kujawsko-pomorskie – północna część

Centralna Polska:

Zobacz również:

  • województwo mazowieckie – północna i północno-wschodnia część (m.in. okolice Ostrołęki i Łomży)

Południe Polski:

  • województwo dolnośląskie – południowa część
  • województwo opolskie – niemal w całości
  • województwo śląskie – niemal w całości
  • województwo małopolskie – południowa i zachodnia część

W tych województwach drogi i chodniki staną się ekstremalnie śliskie. Alerty obowiązują do poniedziałku do godziny 8:00. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu – droga hamowania na „szklance” wydłuża się kilkukrotnie.

Trzaskający mróz: Nawet -19 stopni Celsjusza

Druga część kraju musi przygotować się na silne mrozy, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najniższe temperatury prognozowane są na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w części Mazowsza i Pomorza, gdzie nocą termometry mogą wskazać od –15 do –18 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet około –19 stopni. Również w ciągu dnia temperatura pozostanie wyraźnie poniżej zera i wyniesie od –9 do –6 stopni. Służby zwracają uwagę na zwiększone ryzyko hipotermii i apelują o zachowanie czujności, podkreślając, że w przypadku zauważenia osoby narażonej na wychłodzenie lub potrzebującej pomocy należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

To nie tylko informacja o pogodzie, ale realne ostrzeżenie przed zagrożeniem życia i stratami materialnymi. Należy spodziewać się:

  • Poważnych utrudnień w ruchu drogowym i opóźnień w komunikacji miejskiej.

  • Awarii sieci energetycznych i wodociągowych.

  • Ryzyka odmrożeń przy dłuższym przebywaniu na zewnątrz.

 

 

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. 

Inne źródła:

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) – oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne z dnia 08.02.2026.
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) – zalecenia dotyczące ochrony przed mrozem i oblodzeniem.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl