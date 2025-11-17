Uwaga! Banki ostrzegają: nowe limity wypłat z bankomatów. Sprawdź, ile gotówki możesz pobrać w 2025 roku
Banki w całej Polsce wprowadzają zmiany, które odczują wszyscy korzystający z gotówki. W 2025 roku limity wypłat z bankomatów zostały znacząco zaktualizowane – i w wielu przypadkach są niższe niż w poprzednich latach. To reakcja na rosnące koszty obsługi gotówki, kwestie bezpieczeństwa oraz zmianę nawyków klientów. Sprawdziliśmy, ile realnie można wypłacić w największych bankach i czego powinni spodziewać się Polacy.
Gotówka znika powoli, ale pewnie
Choć większość transakcji przeniosła się do świata cyfrowego, gotówka wciąż jest niezbędna. Wciąż nie wszystkie punkty usługowe przyjmują płatności kartą, a awarie systemów płatniczych zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać. Dla wielu osób banknoty to także prosty sposób na kontrolowanie wydatków. Dlatego nowe limity wzbudzają tyle emocji.
Od czego zależy twój limit wypłaty
Banki podkreślają, że limity nie mają utrudniać życia klientom, ale chronić ich pieniądze. Wysokość wypłaty z bankomatu zależy od:
– rodzaju posiadanej karty (standardowa, premium, platynowa),
– indywidualnych ustawień limitów w aplikacji,
– tego, czy korzystasz z bankomatu własnego banku czy obcej sieci,
– zabezpieczeń nocnych, które część banków stosuje automatycznie.
Nie bez znaczenia jest również techniczna zdolność bankomatu – wiele urządzeń jednorazowo nie może wydać więcej niż kilkudziesięciu banknotów.
Limity wypłat w 2025 roku – najnowsze dane
Największe banki obowiązują dziś limity, które różnią się w zależności od konta i rodzaju karty. Oto najważniejsze z nich:
PKO BP
• standardowo: 5 000 zł za jedną wypłatę
• maksymalnie: do 10 000 zł dziennie po zmianie ustawień
Santander Bank Polska
• 5 000 zł jednorazowo
• możliwość zwiększenia limitu w aplikacji
ING Bank Śląski
• 5 000 zł
• do 8 000 zł dla Konta Premium
mBank
• 4 000 zł, z opcją podniesienia limitu w bankowości internetowej
Alior Bank
• domyślnie 3 000 zł
• do 10 000 zł po indywidualnej autoryzacji
Bank Millennium
• 5 000 zł standardowo
• nawet 10 000 zł dla klientów wyższych pakietów
Euronet (niezależnie od banku)
• często występuje techniczny limit 4 000 zł na jedną transakcję
Dlaczego banki zaostrzają zasady
Eksperci są zgodni – rok 2025 to kolejny etap ograniczania obrotu gotówkowego. Utrzymanie bankomatów drożeje, a liczba urządzeń maleje w całym kraju. Banki zachęcają klientów do płatności bezgotówkowych, które są tańsze i bezpieczniejsze.
Ograniczenia mają również zminimalizować szkody w przypadku zgubienia lub kradzieży karty. Im niższy limit, tym niższe potencjalne straty.
Jak wypłacić więcej, jeśli potrzebujesz dużej kwoty
Jeśli planujesz zakup, remont albo większy wydatek i potrzebna jest gotówka, masz kilka możliwości:
– podnieś limit w aplikacji mobilnej,
– skontaktuj się z infolinią,
– dokonaj wypłaty w oddziale banku (czasem trzeba zgłosić wcześniej),
– rozłóż wypłatę na kilka transakcji.
Co to oznacza dla klientów?
Zmiany w limitach to wyraźny sygnał: gotówka powoli odchodzi do przeszłości. Już dziś limity są zauważalnie niższe, a dostęp do bankomatów może stawać się coraz trudniejszy. Eksperci przewidują, że w ciągu kilku lat większość transakcji będzie odbywać się wyłącznie cyfrowo.
Nowe zasady nie wszystkim się podobają, ale jedno jest pewne – każdy, kto korzysta z gotówki, musi dziś sprawdzać limity swojego banku znacznie częściej niż kiedyś.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.