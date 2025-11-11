Uwaga! Banki wprowadzają limity wypłat z bankomatów. Sprawdź, ile pieniędzy możesz pobrać w 2025 roku

11 listopada 2025

Coraz więcej banków w Polsce ogranicza maksymalne kwoty wypłat z bankomatów. W 2025 roku te limity stały się wyjątkowo ważne – zarówno ze względu na bezpieczeństwo transakcji, jak i nowe regulacje dotyczące obsługi gotówki. Sprawdziliśmy, ile jednorazowo możesz wypłacić w PKO BP, Santander, Millennium i innych najpopularniejszych bankach.

Gotówka wciąż potrzebna – ale nie dla każdego

Choć coraz częściej płacimy kartą, telefonem czy zegarkiem, gotówka nadal odgrywa ogromną rolę w codziennych wydatkach. Wciąż nie wszyscy sprzedawcy przyjmują płatności bezgotówkowe, a w mniejszych miejscowościach dostęp do terminali jest ograniczony.

Gotówka przydaje się też w sytuacjach awaryjnych – np. przy awarii systemów płatniczych lub zakupach na targu. Dla wielu osób to także sposób na lepszą kontrolę nad budżetem. Nic więc dziwnego, że limity wypłat z bankomatów budzą tak duże zainteresowanie.

Od czego zależy, ile wypłacisz z bankomatu

Banki ustalają limity wypłat nie tylko ze względów technicznych, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa klientów. Ograniczenie kwot pozwala zmniejszyć ryzyko strat w przypadku utraty lub kradzieży karty.

Na wysokość limitu wpływa kilka czynników:

  • Rodzaj konta i karty – klienci kont premium lub kart złotych i platynowych mogą mieć wyższe limity,

  • Ustawienia indywidualne – limit można samodzielnie zmienić w aplikacji lub przez infolinię,

  • Sieć bankomatów – w bankomatach obcych operatorów (np. Euronet) limity bywają niższe,

  • Zabezpieczenia nocne – niektóre banki automatycznie ograniczają wypłaty w godzinach nocnych,

  • Ograniczenia techniczne – maksymalna liczba banknotów, jaką może wydać urządzenie, też ma znaczenie.

Ile można wypłacić z bankomatu w 2025 roku – najnowsze limity

Według aktualnych danych banków, limity wypłat jednorazowych w 2025 roku przedstawiają się następująco:

  • PKO BP – do 10 000 zł dziennie, standardowo 5 000 zł na jedną wypłatę,

  • Santander Bank Polska5 000 zł, z możliwością podniesienia limitu przez aplikację,

  • ING Bank Śląski5 000 zł, dla kont premium do 8 000 zł,

  • Alior Bank – 3 000 zł, maksymalnie 10 000 zł po indywidualnym wniosku,

  • Euronet – niezależnie od banku, często obowiązuje ograniczenie techniczne do 4 000 zł na jedną transakcję.

  • Bank Millennium – domyślnie 5 000 zł, klienci premium nawet do 10 000 zł,

  • mBank – 4 000 zł, limit można zwiększyć w panelu internetowym,

Dlaczego banki ograniczają gotówkę

Eksperci wskazują, że trend ograniczania obrotu gotówkowego będzie się pogłębiał. Utrzymanie bankomatów staje się coraz droższe, a liczba urządzeń w Polsce z roku na rok spada. Wiele instytucji finansowych zachęca klientów do korzystania z płatności cyfrowych – nie tylko ze względów ekonomicznych, ale i bezpieczeństwa.

Jednocześnie banki podkreślają, że limity nie są karą, a ochroną – w razie utraty karty minimalizują ryzyko utraty dużych kwot.

Co możesz zrobić, by wypłacić więcej

Jeśli planujesz większy wydatek lub chcesz pobrać większą sumę gotówki, możesz:

  • zwiększyć limit w aplikacji mobilnej lub serwisie bankowości internetowej,

  • złożyć dyspozycję w oddziale banku,

  • wypłacić gotówkę w kasie banku (często wymaga wcześniejszego zgłoszenia).

Co to oznacza dla klientów

Limity wypłat w 2025 roku są niższe niż w poprzednich latach, co może być uciążliwe dla osób przyzwyczajonych do operowania dużymi kwotami. Eksperci prognozują, że w ciągu kilku lat gotówka stanie się produktem niszowym, a większość transakcji przeniesie się do sfery cyfrowej.

