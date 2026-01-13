Uwaga. Będzie niebezpiecznie. Straż Pożarna przekazuje pilny komunikat IMGW
Państwowa Straż Pożarna udostępniła najnowsze ostrzeżenia meteorologiczne wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Nadchodzące godziny i dni przyniosą w Polsce bardzo trudne warunki pogodowe. Kierowcy i piesi muszą zachować szczególną ostrożność.
Synoptycy zapowiadają drastyczną zmianę pogody, która obejmie znaczną część kraju. Zgodnie z komunikatem służb, musimy przygotować się na wystąpienie trzech groźnych zjawisk atmosferycznych jednocześnie. Prognozy wskazują na powrót zimowej aury w jej niebezpiecznym wydaniu.
Nawet -22 stopnie Celsjusza i oblodzenie dróg
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez strażaków, prognozowany jest silny mróz. Lokalnie temperatura może spaść nawet do -22 stopni Celsjusza. Tak niskie wartości stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale mogą również wpływać na infrastrukturę oraz trudności z uruchomieniem pojazdów.
Równolegle IMGW ostrzega przed opadami marznącymi. To zjawisko powoduje powstawanie gołoledzi – cienkiej, niewidocznej warstwy lodu na jezdniach i chodnikach. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn kolizji i wypadków w okresie zimowym. Dodatkowym utrudnieniem będą opady śniegu. Przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm.
Mapy pogodowe dołączone do ostrzeżenia wskazują, że strefa silnego mrozu obejmuje głównie wschodnią i centralną Polskę, natomiast intensywne opady śniegu koncentrują się w rejonach południowych, w tym na terenach podgórskich (m.in. powiat limanowski).
Służby apelują o rozwagę
Państwowa Straż Pożarna prosi o zachowanie ostrożności na drogach oraz odpowiednie przygotowanie się do trudnych warunków. Warto śledzić bieżące komunikaty IMGW oraz alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), ponieważ sytuacja pogodowa może zmieniać się dynamicznie.
Co to oznacza dla Ciebie? – Jak przygotować się na atak zimy?
Gwałtowne pogorszenie pogody wpłynie bezpośrednio na Twoje codzienne plany i bezpieczeństwo.
-
Trudne warunki drogowe: Jeśli planujesz podróż samochodem, weź pod uwagę, że czas dojazdu może się znacznie wydłużyć. Marznące opady sprawią, że drogi staną się „szklanką”. Zachowaj większy odstęp od poprzedzających aut i zdejmij nogę z gazu.
-
Ryzyko wychłodzenia: Przy temperaturach rzędu -20 stopni Celsjusza organizm wychładza się błyskawicznie. Zadbaj o ciepłą odzież, czapkę i rękawiczki. Zwróć uwagę na osoby starsze i bezdomne w Twoim otoczeniu – jeden telefon na numer alarmowy może uratować komuś życie.
-
Problemy techniczne: Silny mróz to test dla akumulatorów w samochodach. Jeśli masz taką możliwość, zaparkuj auto w garażu lub osłoniętym miejscu. Warto też zabezpieczyć domowe instalacje wodne przed zamarznięciem, jeśli nie są odpowiednio izolowane.
-
Obowiązki właścicieli posesji: Pamiętaj o konieczności odśnieżania chodników przylegających do Twojej nieruchomości. Przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm wymaga regularnego usuwania śniegu, aby zapewnić bezpieczeństwo przechodniom.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.