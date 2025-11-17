Uwaga! Czasowe, awaryjne zamknięcie jednego z torów w Warszawie
Z powodu nagłego, czasowego wyłączenia jednego z torów na dalekobieżnej linii średnicowej, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził pilne zmiany w nocnym kursowaniu dwóch pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S3.
Zmiany obowiązują dziś w godzinach późnowieczornych i dotyczą dwóch kursów, które wyjątkowo pojadą inną trasą niż zwykle, zatrzymując się na wszystkich przystankach linii podmiejskiej.
Awaria na dalekobieżnej średnicy
Służby techniczne potwierdziły, że doszło do uszkodzenia elementów infrastruktury, co wymaga natychmiastowego zamknięcia jednego z torów. Aby uniknąć większych opóźnień i odwołań kursów, dwa pociągi SKM zostaną skierowane na linię podmiejską.
Które pociągi pojadą inaczej
Zmiana dotyczy dwóch wieczornych połączeń linii S3:
Pociąg nr 10590/1 relacji Legionowo – Warszawa Zachodnia, którego odjazd ze stacji Legionowo zaplanowano na 22:54.
Pociąg nr 10534/5 relacji Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia, startujący z lotniska o 23:10.
Oba składy przejadą przez podmiejską linię średnicową i zatrzymają się na każdym przystanku po drodze, w tym na stacji Warszawa Śródmieście, która na co dzień nie znajduje się na trasie linii S3.
Co to oznacza dla pasażerów
Podróżni mogą spodziewać się niewielkich wydłużeń czasu przejazdu, ale dzięki wprowadzonym zmianom nie będzie potrzeby odwoływania kursów ani organizowania zastępczej komunikacji. Przez Śródmieście przejadą pełne składy, co ułatwi dojazd do centrum mimo nocnych utrudnień.
Służby techniczne pracują nad jak najszybszym usunięciem awarii, a przewoźnik informuje, że jeśli sytuacja tego wymaga, kolejne komunikaty mogą pojawić się w ciągu najbliższych godzin.
Pasażerowie proszeni są o śledzenie bieżących informacji na tablicach stacyjnych oraz w aplikacjach przewoźnika.
