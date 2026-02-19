Uwaga! Fałszywe maile od „skarbowki”. Możesz stracić wszystkie dane
Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed nową falą prób wyłudzeń. Oszuści podszywają się pod KAS i urzędy skarbowe, rozsyłając fałszywe wiadomości e-mail z wezwaniami, powiadomieniami i rzekomymi notyfikacjami. Celem takich działań jest kradzież danych osobowych lub finansowych.
Jak działa oszustwo?
Fałszywe wiadomości są stylizowane na oficjalną korespondencję urzędową. Zawierają m.in. informacje o „nowej notyfikacji”, numerze pisma lub rzekomym obowiązku pilnego zapoznania się z dokumentem. Często dołączony jest przycisk lub link typu „Zobacz powiadomienie”, który prowadzi do strony wyłudzającej dane.
Choć w treści maila pojawiają się logotypy KAS i urzędowy język, adres nadawcy nie ma nic wspólnego z administracją skarbową.
Przykłady fałszywych adresów e-mail
KAS wskazuje, że oszuści wysyłają wiadomości m.in. z takich adresów jak:
- KrajowaAdministracja@abnovo.eu
- KrajowaAdministracja@zato-bungee.de
- KrajowaAdministracja@rurmet.olsztyn.pl
- KrajowaAdministracja@umb.pl
- KrajowaAdministracja@24hoursshopping.com.ua
To jedno z najważniejszych ostrzeżeń – prawdziwe urzędy skarbowe nie wysyłają korespondencji z losowych domen komercyjnych czy zagranicznych.
Czego nigdy nie robi KAS?
Administracja skarbowa przypomina, że:
– nie wysyła maili z prośbą o podanie haseł, numerów kont, danych kart płatniczych ani numerów PESEL,
– nie żąda potwierdzania danych przez linki w e-mailach,
– nie informuje o zaległościach podatkowych poprzez niezweryfikowane wiadomości elektroniczne.
Każda prośba o podanie wrażliwych informacji w takiej formie powinna wzbudzić czujność.
Co zrobić, gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość?
Jeśli dostaniesz e-mail lub SMS, który budzi wątpliwości:
– nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników,
– nie odpowiadaj na wiadomość,
– nie podawaj żadnych danych osobowych ani finansowych.
W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Krajową Administracją Skarbową, dzwoniąc na infolinię: 22 330 03 30, lub zgłosić się do najbliższego urzędu skarbowego.
Gdzie zgłaszać próby oszustwa?
KAS zachęca również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Dzięki temu służby mogą szybciej reagować i ostrzegać innych użytkowników.
Co to oznacza dla podatników?
Rosnąca liczba prób wyłudzeń pokazuje, że oszuści coraz częściej wykorzystują wizerunek instytucji publicznych, by wzbudzić zaufanie i presję czasu. Podstawową ochroną pozostaje ostrożność, dokładne sprawdzanie adresów nadawców oraz zasada ograniczonego zaufania wobec każdej „pilnej” wiadomości dotyczącej podatków czy finansów.
W razie wątpliwości – lepiej zadzwonić do urzędu niż paść ofiarą oszustwa.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Źródła: gov.pl
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.