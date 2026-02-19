Uwaga! Fałszywe maile od „skarbowki”. Możesz stracić wszystkie dane

19 lutego 2026 18:49 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed falą fałszywych wiadomości e-mail, które mają wyglądać jak oficjalna korespondencja z urzędu skarbowego. Oszuści podszywają się pod KAS, wysyłając rzekome wezwania i powiadomienia, by wyłudzić dane osobowe i finansowe podatników.

Fot. Pixabay

Uwaga na fałszywe maile od „skarbowki”. Oszuści podszywają się pod KAS

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed nową falą prób wyłudzeń. Oszuści podszywają się pod KAS i urzędy skarbowe, rozsyłając fałszywe wiadomości e-mail z wezwaniami, powiadomieniami i rzekomymi notyfikacjami. Celem takich działań jest kradzież danych osobowych lub finansowych.

Jak działa oszustwo?

Fałszywe wiadomości są stylizowane na oficjalną korespondencję urzędową. Zawierają m.in. informacje o „nowej notyfikacji”, numerze pisma lub rzekomym obowiązku pilnego zapoznania się z dokumentem. Często dołączony jest przycisk lub link typu „Zobacz powiadomienie”, który prowadzi do strony wyłudzającej dane.

Choć w treści maila pojawiają się logotypy KAS i urzędowy język, adres nadawcy nie ma nic wspólnego z administracją skarbową.

Przykłady fałszywych adresów e-mail

KAS wskazuje, że oszuści wysyłają wiadomości m.in. z takich adresów jak:

  • KrajowaAdministracja@abnovo.eu
  • KrajowaAdministracja@zato-bungee.de
  • KrajowaAdministracja@rurmet.olsztyn.pl
  • KrajowaAdministracja@umb.pl
  • KrajowaAdministracja@24hoursshopping.com.ua

To jedno z najważniejszych ostrzeżeń – prawdziwe urzędy skarbowe nie wysyłają korespondencji z losowych domen komercyjnych czy zagranicznych.

Fot. gov.pl (przykład fałszywego powiadomienia)

Czego nigdy nie robi KAS?

Administracja skarbowa przypomina, że:
– nie wysyła maili z prośbą o podanie haseł, numerów kont, danych kart płatniczych ani numerów PESEL,
– nie żąda potwierdzania danych przez linki w e-mailach,
– nie informuje o zaległościach podatkowych poprzez niezweryfikowane wiadomości elektroniczne.

Każda prośba o podanie wrażliwych informacji w takiej formie powinna wzbudzić czujność.

Co zrobić, gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość?

Jeśli dostaniesz e-mail lub SMS, który budzi wątpliwości:
– nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników,
– nie odpowiadaj na wiadomość,
– nie podawaj żadnych danych osobowych ani finansowych.

W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Krajową Administracją Skarbową, dzwoniąc na infolinię: 22 330 03 30, lub zgłosić się do najbliższego urzędu skarbowego.

Gdzie zgłaszać próby oszustwa?

KAS zachęca również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Dzięki temu służby mogą szybciej reagować i ostrzegać innych użytkowników.

Co to oznacza dla podatników?

Rosnąca liczba prób wyłudzeń pokazuje, że oszuści coraz częściej wykorzystują wizerunek instytucji publicznych, by wzbudzić zaufanie i presję czasu. Podstawową ochroną pozostaje ostrożność, dokładne sprawdzanie adresów nadawców oraz zasada ograniczonego zaufania wobec każdej „pilnej” wiadomości dotyczącej podatków czy finansów.

W razie wątpliwości – lepiej zadzwonić do urzędu niż paść ofiarą oszustwa.

 

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. 

Źródła: gov.pl

