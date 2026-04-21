Uwaga. IMGW wydał ostrzeżenie dla całego kraju. Zacznie się 21 kwietnia w nocy

21 kwietnia 2026 14:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Nad Polskę wraca zimno, które może zaskoczyć wielu mieszkańców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenie dla niemal całego kraju. Najbliższa noc może przynieść temperatury, które bardziej przypominają zimę niż wiosnę.

Przymrozki w całym kraju

IMGW ogłosił ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia dotyczące przymrozków. Prognozy wskazują, że na przeważającym obszarze Polski temperatura powietrza spadnie od -2°C do -1°C.

Lokalnie będzie jeszcze zimniej. Przy gruncie wartości mogą wynieść nawet od -6°C do -2°C, co stanowi poważne zagrożenie dla roślin i upraw.

Kiedy zrobi się najzimniej?

Ostrzeżenie obowiązuje od 21 kwietnia od godziny 23:00 do 22 kwietnia do godziny 7:00. To właśnie w tych godzinach należy spodziewać się największych spadków temperatury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80%, co oznacza wysokie ryzyko przymrozków w wielu regionach.

Zagrożenie dla rolników i ogrodników

Najbardziej narażone są młode rośliny, kwitnące drzewa owocowe oraz uprawy. Nagły spadek temperatury może doprowadzić do strat, szczególnie w sadach i ogrodach.

Eksperci zalecają zabezpieczenie roślin, jeśli tylko jest to możliwe, np. poprzez okrycie ich agrowłókniną.

Warszawa i duże miasta też odczują spadek

Choć w dużych miastach, takich jak Warszawa, efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła może nieco złagodzić chłód, przymrozki nadal są możliwe, zwłaszcza na obrzeżach i terenach zielonych.

Mieszkańcy powinni przygotować się na zimny poranek i znacznie niższe temperatury niż w ostatnich dniach.

Podstawa prawna

Ostrzeżenie zostało wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) na podstawie przepisów dotyczących monitorowania i informowania o zagrożeniach meteorologicznych, zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) oraz systemem ostrzeżeń hydrologiczno-meteorologicznych w Polsce.

Co to oznacza dla Ciebie?

– możliwe przymrozki w całym kraju
– temperatura przy gruncie nawet do -6°C
– ryzyko uszkodzenia roślin i upraw
– chłodny poranek w środę 22 kwietnia
– warto zabezpieczyć ogród i rośliny

Sytuacja jest poważna, choć krótkotrwała. Jedna noc może jednak wystarczyć, by wyrządzić szkody. Warto przygotować się wcześniej i śledzić kolejne komunikaty IMGW.

