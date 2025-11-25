Uwaga! Alarm dla wielu województw! RCB ostrzega przed niebezpieczeństwem
Od jutra w wielu częściach kraju pogoda zmieni się gwałtownie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało Alert RCB, ostrzegając przed intensywnymi opadami śniegu 26 i 27 listopada. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na trudne warunki oraz możliwe utrudnienia na drogach.
W komunikacie podkreślono, że opady mogą być lokalnie bardzo intensywne. RCB wprost apeluje o ostrożność na drogach i chodnikach oraz śledzenie na bieżąco komunikatów pogodowych.
Gdzie obowiązuje Alert RCB
Alert trafił do osób przebywających w częściach dziewięciu województw:
Warmińsko-mazurskie: bartoszycki, działdowski, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński, węgorzewski.
Kujawsko-pomorskie: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski.
Mazowieckie: gostyniński, Płock, płocki, sierpecki, żuromiński.
Wielkopolskie: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki.
Łódzkie: kutnowski, łęczycki, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski.
Dolnośląskie: Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lwówecki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki.
Opolskie: nyski, brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozieliski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, oleski, Opole, opolski, prudnicki, strzelecki.
Śląskie: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki.
Małopolskie: powiat tatrzański.
