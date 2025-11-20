Uwaga! Katastrofa kolejowa w Czechach. Dziesiątki rannych, służby w akcji
W czwartek rano na południu Czech doszło do poważnego wypadku kolejowego. Pociąg pospieszny zderzył się z pociągiem osobowym na odcinku między miejscowościami Zliv i Dívčice. Skala zdarzenia jest tak duża, że na miejscu pracują strażacy, policja, ratownicy medyczni i śmigłowiec LSP.
Odkaz na úložiště pro možné stažení fotek a videí od nehody vlaků u Zlivi: https://t.co/CQ3Z6nIr9O pic.twitter.com/b0G3iWjrhO
— HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) November 20, 2025
Dziesiątki rannych, pięć osób w stanie ciężkim
Szpital w Czeskich Budziejowicach potwierdził przyjęcie pięciu osób w ciężkim stanie. Kolejnych około 40 pasażerów odniosło lżejsze obrażenia i jest pod opieką ratowników.
Do wypadku doszło tuż po godzinie 6:19, chwilę po tym, jak zgłoszenie trafiło na dyspozytornię pogotowia ratunkowego. Ze względu na liczbę poszkodowanych od pierwszych minut na miejsce skierowano aż siedem zespołów ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec.
Na miejscu podstawiono również dwa autobusy ewakuacyjne dla pasażerów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Straż pożarna wysłała do akcji psychologa, który pomaga w opanowaniu paniki i stresu u osób będących świadkami dramatycznych scen.
Ruch na trasie Czeskie Budziejowice–Pilzno wstrzymany
Po zderzeniu pociągów ruch na całej linii został całkowicie zatrzymany. Koleje Czeskie informują, że uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza kursująca wahadłowo między Czeskimi Budziejowicami a Dívčicami.
Odwołano co najmniej trzy pociągi dalekobieżne, a według wstępnych prognoz utrudnienia mogą potrwać do około 11:30.
Co mogło doprowadzić do katastrofy? Wstępne ustalenia
Przyczyny wypadku na razie nie są jasne. Ratownicy oraz inspektorzy kolejowi pracują bez przerwy na miejscu zdarzenia.
Czeski portal Zdopravy.cz, powołując się na nieoficjalne informacje, podaje, że pociąg pospieszny mógł zignorować sygnał zakazujący jazdy. Nie potwierdziły tego jednak na razie żadne służby.
Z kolei przedstawiciel Inspekcji Kolejowej Jan Kučera przekazał, że w jednym ze składów przypadkowo podróżował inspektor tej instytucji, dzięki czemu działania wyjaśniające rozpoczęły się natychmiast po wypadku.
Na miejsce zdarzenia jedzie również marszałek kraju południowoczeskiego Martin Kuba.
Co to oznacza dla podróżnych
Jeżeli planujesz podróż w regionie Czech Południowych:
-
spodziewaj się dużych opóźnień i odwołanych kursów,
-
sprawdzaj komunikaty Kolei Czeskich,
-
korzystaj z autobusowej komunikacji zastępczej,
-
przygotuj się na zmianę trasy lub dłuższą podróż.
Wypadek na trasie Zliv–Dívčice to jedna z najpoważniejszych katastrof kolejowych w Czechach w ostatnich miesiącach. Co najmniej pięć osób walczy o życie, a dziesiątki są ranne. Trwa ogromna akcja służb i ustalanie, co doprowadziło do zderzenia pociągów. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze wiele godzin.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.