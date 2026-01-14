Uwaga kierowcy. Gigantyczne utrudnienia na Puławskiej. „Armagedon” w stronę centrum
Paraliż komunikacyjny na jednej z głównych arterii wjazdowych do Warszawy. Kierowcy podróżujący ulicą Puławską w kierunku Śródmieścia utknęli w potężnym zatorze. Przed wjazdem na obwodnicę doszło do zderzenia pojazdów.
Sytuacja na ulicy Puławskiej jest krytyczna. Do zdarzenia drogowego doszło na pasach prowadzących w stronę centrum Warszawy, na odcinku poprzedzającym węzeł z Południową Obwodnicą Warszawy (S2). Zablokowanie części jezdni spowodowało natychmiastowe spiętrzenie ruchu.
Kierowcy stojący w korku określają sytuację mianem drogowego „armagedonu”. Zator błyskawicznie się wydłuża, blokując dojazd nie tylko dla mieszkańców Piaseczna i okolic, ale także dla osób próbujących włączyć się do ruchu z bocznych ulic. Na miejscu interweniują służby, jednak usuwanie skutków kolizji może potrwać, co oznacza, że przejazd w tym rejonie będzie utrudniony przez dłuższy czas.
Co to oznacza dla Ciebie? Szukaj alternatywnej trasy
Jeśli planujesz podróż ulicą Puławską w najbliższym czasie, musisz liczyć się ze znaczną stratą czasu. Oto co warto zrobić w obecnej sytuacji:
- Sprawdź nawigację: Przed wyjazdem uruchom mapy z podglądem ruchu na żywo. Aplikacje mogą sugerować objazdy lokalnymi ulicami, które pozwolą ominąć newralgiczny punkt.
- Wybierz inną drogę: Jeśli to możliwe, kieruj się na inne trasy wlotowe do miasta lub spróbuj dostać się do obwodnicy innymi węzłami, omijając odcinek Puławskiej przed S2.
- Spodziewaj się opóźnień autobusów: Pasażerowie komunikacji miejskiej kursującej ulicą Puławską z kierunku Piaseczna muszą przygotować się na spore opóźnienia w rozkładach jazdy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.