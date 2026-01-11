Uwaga kierowcy. Gigantyczne utrudnienia. Paraliż na drodze krajowej nr 62
Kierowcy podróżujący przez powiat nowodworski muszą uzbroić się w cierpliwość. W Modlinie Starym doszło do poważnych utrudnień w ruchu drogowym. Droga krajowa nr 62 została zablokowana w obu kierunkach po zdarzeniu z udziałem dużego pojazdu. Służby ratunkowe pracują na miejscu, a dla zmotoryzowanych wyznaczono alternatywne trasy przejazdu. Sytuacja jest dynamiczna, a udrożnienie trasy może potrwać.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie Modlina Starego, dzielnicy Nowego Dworu Mazowieckiego. Zablokowanie drogi krajowej nr 62 (DK62), która jest jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych w tym rejonie, generuje spore problemy logistyczne dla lokalnych mieszkańców oraz kierowców tranzytowych. Jak informują lokalne źródła, przyczyną blokady jest incydent z udziałem samochodu ciężarowego.
Ciężarówka wypadła z drogi. Trasa nieprzejezdna
Zdarzenie miało miejsce w rejonie skrzyżowania Drogi Krajowej nr 62 z Drogą Krajową nr 85, w pobliżu osiedla Borodino. Według wstępnych ustaleń, kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Niestety, ułożenie pojazdu po zdarzeniu jest na tyle niefortunne, że skutecznie blokuje on przejazd innym uczestnikom ruchu.
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, w tym straż pożarna i policja, co potwierdzają sygnały z miejsca zdarzenia. Ich zadaniem jest nie tylko zabezpieczenie miejsca kolizji, ale również jak najszybsze przywrócenie płynności ruchu. Jednak w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów wielkogabarytowych, operacja usunięcia przeszkody często wymaga użycia specjalistycznego, ciężkiego sprzętu holowniczego, co wydłuża czas trwania utrudnień.
Wyznaczono objazdy. Którędy jechać?
W związku z całkowitą blokadą odcinka DK62, służby odpowiedzialne za zarządzanie ruchem podjęły decyzję o skierowaniu samochodów na trasy alternatywne. Kierowcy, którzy utknęli w zatorze lub planowali podróż tą trasą, są kierowani na objazd prowadzący przez ulicę Kopernika.
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. W rejonie objazdu może dochodzić do spiętrzenia ruchu, dlatego warto zdjąć nogę z gazu i zachować bezpieczny odstęp od innych pojazdów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Aktualna sytuacja na drodze w Modlinie Starym wymaga od kierowców zmiany planów i zwiększonej uwagi.
Omijaj ten rejon: Jeśli nie musisz przejeżdżać przez skrzyżowanie DK62 i DK85 przy Borodino, wybierz inną trasę jeszcze przed dojazdem do Modlina. Oszczędzisz czas i nerwy stojąc w korku.
Korzystaj z objazdu: Jeśli już znajdujesz się w pobliżu, kieruj się na ulicę Kopernika, zgodnie z wytycznymi służb. Pamiętaj jednak, że ulica ta może być teraz bardziej zatłoczona niż zwykle.
Dostosuj prędkość: Zdarzenie to przypomina, jak chwila nieuwagi lub trudne warunki mogą doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Nawet jeśli jedziesz objazdem, zachowaj ostrożność.
Możliwe opóźnienia w komunikacji: Blokada drogi krajowej może wpłynąć również na kursowanie lokalnych autobusów. Jeśli korzystasz z komunikacji zbiorowej przejeżdżającej przez ten rejon, spodziewaj się opóźnień.
Służby pracują nad jak najszybszym udrożnieniem trasy, jednak do momentu usunięcia samochodu ciężarowego, utrudnienia będą występować.
