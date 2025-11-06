Uwaga kierowcy! Gigantyczny korek i utrudnienia po potrąceniu pieszego

6 listopada 2025 15:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek na ulicy Krasickiego w Nowej Iwicznej (powiat piaseczyński). Na oznakowanym przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił młodego mężczyznę. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Fot. Policja Piaseczno

Wypadek na przejściu dla pieszych

Jak informuje Policja w Piasecznie, do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu na ulicy Krasickiego.
48-letni kierowca samochodu marki Mercedes potrącił 25-letniego pieszego, który przechodził przez jezdnię.

Kierujący był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Ranny pieszy został przetransportowany do szpitala. Jego stan zdrowia nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony przez służby.

Policja apeluje o ostrożność

Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze, którzy ustalają szczegółowe okoliczności wypadku.
Ruch na ulicy Krasickiego jest częściowo utrudniony — kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb kierujących ruchem.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę:
Niewielka chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią – przypominają funkcjonariusze z Piaseczna.

Co to oznacza dla czytelnika

Mieszkańcy Nowej Iwicznej i okolic powinni spodziewać się czasowych utrudnień w rejonie ulicy Krasickiego.
Przejście, na którym doszło do potrącenia, może być częściowo wyłączone z ruchu pieszych do czasu zakończenia policyjnych czynności.

Policja apeluje, by kierowcy zwolnili w rejonach przejść dla pieszych, szczególnie po zmroku, a piesi upewniali się, że mogą bezpiecznie wejść na jezdnię.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl