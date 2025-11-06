Uwaga kierowcy! Gigantyczny korek i utrudnienia po potrąceniu pieszego
Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek na ulicy Krasickiego w Nowej Iwicznej (powiat piaseczyński). Na oznakowanym przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił młodego mężczyznę. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
Wypadek na przejściu dla pieszych
Jak informuje Policja w Piasecznie, do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu na ulicy Krasickiego.
48-letni kierowca samochodu marki Mercedes potrącił 25-letniego pieszego, który przechodził przez jezdnię.
Kierujący był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Ranny pieszy został przetransportowany do szpitala. Jego stan zdrowia nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony przez służby.
Policja apeluje o ostrożność
Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze, którzy ustalają szczegółowe okoliczności wypadku.
Ruch na ulicy Krasickiego jest częściowo utrudniony — kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb kierujących ruchem.
Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę:
– Niewielka chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią – przypominają funkcjonariusze z Piaseczna.
Co to oznacza dla czytelnika
Mieszkańcy Nowej Iwicznej i okolic powinni spodziewać się czasowych utrudnień w rejonie ulicy Krasickiego.
Przejście, na którym doszło do potrącenia, może być częściowo wyłączone z ruchu pieszych do czasu zakończenia policyjnych czynności.
Policja apeluje, by kierowcy zwolnili w rejonach przejść dla pieszych, szczególnie po zmroku, a piesi upewniali się, że mogą bezpiecznie wejść na jezdnię.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.