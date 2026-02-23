Uwaga kierowcy. Groźne zdarzenie na DK19. Auto rozbite, są utrudnienia w ruchu
Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Świniarów. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Na jednym z pasów ruchu występują poważne utrudnienia.
Samochód uderzył poza jezdnią
Z informacji przekazanych przez Policję Łosice wynika, że pojazd osobowy zjechał z drogi i uderzył poza pasem ruchu. Na miejscu widać poważnie uszkodzony przód samochodu. Siła uderzenia była znaczna.
Na miejscu pracują służby – policja oraz inne jednostki ratunkowe zabezpieczają teren zdarzenia.
Rozlewisko i utrudnienia
Dodatkowym problemem jest rozlewisko na jednym z pasów ruchu, które powoduje utrudnienia i może prowadzić do opóźnień. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem oraz czasowymi ograniczeniami w przejeździe.
Policja kieruje ruchem i apeluje o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
Apel do kierowców
Służby przypominają, że przy zmiennych warunkach drogowych i ograniczonej widoczności szczególnie ważne jest dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze. Chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych konsekwencji.
Kierowcy poruszający się DK19 w rejonie Świniarowa powinni zachować ostrożność i przygotować się na możliwe opóźnienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.