Uwaga kierowcy. Groźne zdarzenie na DK19. Auto rozbite, są utrudnienia w ruchu

23 lutego 2026 09:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Świniarów. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Na jednym z pasów ruchu występują poważne utrudnienia.

Fot. Policja Łosice

Samochód uderzył poza jezdnią

Z informacji przekazanych przez Policję Łosice wynika, że pojazd osobowy zjechał z drogi i uderzył poza pasem ruchu. Na miejscu widać poważnie uszkodzony przód samochodu. Siła uderzenia była znaczna.

Na miejscu pracują służby – policja oraz inne jednostki ratunkowe zabezpieczają teren zdarzenia.

Rozlewisko i utrudnienia

Dodatkowym problemem jest rozlewisko na jednym z pasów ruchu, które powoduje utrudnienia i może prowadzić do opóźnień. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem oraz czasowymi ograniczeniami w przejeździe.

Policja kieruje ruchem i apeluje o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Apel do kierowców

Służby przypominają, że przy zmiennych warunkach drogowych i ograniczonej widoczności szczególnie ważne jest dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze. Chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Kierowcy poruszający się DK19 w rejonie Świniarowa powinni zachować ostrożność i przygotować się na możliwe opóźnienia.

