Uwaga kierowcy i pasażerowie w Warszawie. Remont kluczowej ulicy w Śródmieściu. Autobusy na objazdach, w poniedziałek szykują się ogromne korki
W poniedziałek, drogowcy wymienią nawierzchnię prawego pasa wschodniej jezdni ul. Emilii Plater – jednej z najważniejszych ulic w sąsiedztwie Dworca Centralnego i Ronda Dmowskiego. W związku z pracami autobusy zostają skierowane na trasę zmienioną, a kierowcy odczują utrudnienia.
W kierunku Gocławia autobusy 507 pojadą od Dworca Centralnego ulicą E. Plater dalej swoją standardową trasą. W kierunku Dworca Centralnego trasa zostaje wydłużona – autobusy z Gocławia dojadą przez Rondo Dmowskiego, Aleje Jerozolimskie i Al. Jana Pawła II do Dworca Centralnego, omijając zamknięty fragment E. Plater.
To zamknięcie tylko jednego pasa, nie całej ulicy – ale E. Plater regularnie pełni funkcję objazdu dla innych remontów w tej części Śródmieścia, więc ograniczenie przepustowości w tym miejscu może odczuwalnie wpłynąć na ruch w całym kwartale wokół Dworca Centralnego, nie tylko na samej E. Plater.
Same godziny prac – 10:00-16:00 – w większości wykraczają poza dwa klasyczne szczyty komunikacyjne w Warszawie, przypadające zwykle na godziny 7:00-9:00 i 16:00-19:00. Koniec prac o 16:00 zazębia się jednak z narastającym ruchem popołudniowym, więc kierowcy wracający z pracy wcześniej niż zwykle mogą jeszcze trafić na utrudnienia w tym rejonie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.