Uwaga kierowcy i pasażerowie! Ważne ulice zamknięte. Utrudnienia i objazdy
Warszawa przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie – obchody 100. rocznicy ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza. To symboliczna data, która upamiętnia bohaterów poległych za wolność Polski. Uroczystości państwowe odbywają się na pl. Piłsudskiego z udziałem najważniejszych osób w państwie, delegacji wojskowych oraz mieszkańców stolicy.
Z powodu obchodów wprowadzono poważne zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Od godziny 10:35 zamknięty został plac Piłsudskiego oraz ulica Królewska na odcinku między Marszałkowską a Krakowskim Przedmieściem. Policja i służby miejskie apelują do kierowców o omijanie centrum miasta i korzystanie z tras alternatywnych.
Objazdy i zmiany w kursowaniu autobusów
Zamknięcie głównych ulic w centrum spowodowało przekierowanie wielu linii autobusowych na trasy objazdowe. Dotyczy to między innymi linii 106, 107, 111, 128, 175, 166 i 503, które nie dojeżdżają dziś do Placu Piłsudskiego.
- Linia 106 w kierunku Mariensztatu kursuje przez Marszałkowską, Senatorską, Miodową i Krakowskie Przedmieście, natomiast w stronę Ostroroga wraca trasą Świętokrzyska – Marszałkowska – Królewska.
- Linia 107 w stronę Metra Wilanowska pojedzie objazdem przez Senatorską, Miodową i Świętokrzyską, a w kierunku Esperanto przez Marszałkowską i plac Bankowy.
- Linia 111 w stronę Gocławia została przekierowana przez Miodową i Nowy Świat, a w kierunku Esperanto przez Krakowskie Przedmieście i plac Bankowy.
- Linie 128 i 175 kończą swoje trasy wcześniej – przy ulicy Emilii Plater. W stronę Szczęśliwic i Lotniska Chopina autobusy pojadą przez Świętokrzyską i Nowy Świat.
Na trasach objazdowych obowiązują pierwsze napotkane przystanki jako stałe, a pozostałe jako przystanki „na żądanie”.
Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość
Ruch w centrum miasta jest mocno ograniczony. Służby porządkowe zamknęły dojazdy do Placu Piłsudskiego oraz wyznaczyły strefy bezpieczeństwa. Policja apeluje do mieszkańców, aby nie wjeżdżali do Śródmieścia, szczególnie w rejon ulic: Marszałkowskiej, Królewskiej, Wierzbowej, Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia.
Kierowcy powinni liczyć się z czasowymi wstrzymaniami ruchu i korkami na ulicach okalających centrum. Możliwe są też opóźnienia w komunikacji miejskiej, zwłaszcza w godzinach południowych, gdy ruch pieszy w okolicy placu będzie największy.
Uroczystości z honorami wojskowymi
Centralnym punktem wydarzenia jest uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, pokaz musztry paradnej oraz apel pamięci. W obchodach biorą udział przedstawiciele władz państwowych, Wojska Polskiego, kombatanci i liczni mieszkańcy stolicy.
Grób Nieznanego Żołnierza od stu lat jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej w Polsce. Ustanowiony w 1925 roku, symbolizuje ofiarę wszystkich żołnierzy poległych za ojczyznę, niezależnie od miejsca i czasu.
Utrudnienia potrwają do późnych godzin popołudniowych
Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada, że normalny ruch na ulicy Królewskiej i placu Piłsudskiego ma zostać przywrócony po zakończeniu uroczystości, około godziny 18:00.
Warszawski ratusz przeprasza mieszkańców za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość. Jednocześnie zachęca do udziału w obchodach, podkreślając, że to wydarzenie ma wyjątkowe znaczenie dla historii i tożsamości narodowej.
Co to oznacza dla mieszkańców
Jeśli planujesz dziś podróż przez centrum, zrezygnuj z samochodu i wybierz metro lub tramwaj. ZTM radzi, by śledzić komunikaty o zmianach w ruchu na stronie warszawa.wtp.pl.
Uroczystości zakończą się późnym popołudniem, jednak przez kilka godzin stolica będzie funkcjonować w specjalnym trybie.
