Uwaga, kierowcy i pasażerowie. Wieczorem Warszawa stanie. Liczne ulice zostaną zamknięte

27 marca 2026 13:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek, 27 marca, mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W wielu dzielnicach jednocześnie odbędą się drogi krzyżowe, które przejdą ulicami miasta. Oznacza to czasowe zamknięcia dróg i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Problemy mogą pojawić się szczególnie wieczorem, gdy ruch w mieście i tak jest wzmożony.

Procesje w całej Warszawie

Uroczystości zaplanowano w wielu częściach stolicy. Wierni przejdą ulicami m.in. Białołęki, Mokotowa, Ochoty, Śródmieścia, Ursusa, Wesołej, Wilanowa i Żoliborza.

W zależności od lokalizacji, procesje rozpoczną się już około godziny 18:30 i potrwają nawet do 22:00. W tym czasie ulice będą czasowo zamykane, a ruch wstrzymywany na trasach przemarszu.

Największe utrudnienia mogą wystąpić tam, gdzie wydarzenia obejmują główne arterie lub ich okolice.

Autobusy pojadą objazdami

Zmiany dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej. W wielu miejscach autobusy będą:
– zatrzymywane na czas przejścia procesji,
– kierowane na trasy objazdowe,
– kursowały z opóźnieniami.

Utrudnienia obejmą dziesiątki linii, szczególnie na Mokotowie, Żoliborzu czy Białołęce. W niektórych przypadkach zmiany będą obowiązywać nawet przez kilka godzin.

Warto wcześniej sprawdzić trasę i zaplanować podróż z zapasem czasu.

Centrum i główne ulice pod presją

Procesje przejdą także przez Śródmieście, w tym okolice Placu Zbawiciela i Marszałkowskiej. To miejsca o dużym natężeniu ruchu, dlatego kierowcy powinni liczyć się z korkami i chwilowym paraliżem komunikacyjnym.

Podobna sytuacja może wystąpić na Mokotowie, gdzie zaplanowano kilka wydarzeń jednocześnie.

Utrudnienia także w sobotę

Na tym jednak nie koniec. Kolejne zmiany zaplanowano na sobotę, 28 marca, w Wawrze. Procesja przejdzie ulicami Korkową i Bychowską, co również wpłynie na kursowanie autobusów.Jeśli planujesz wieczorny wyjazd lub powrót do domu, przygotuj się na zmiany. Możliwe są opóźnienia, objazdy i czasowe zamknięcia ulic.

Najlepszym rozwiązaniem może być wcześniejsze sprawdzenie tras komunikacji miejskiej albo wybór alternatywnej drogi. W przeciwnym razie możesz utknąć w korku lub czekać na autobus znacznie dłużej niż zwykle.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

