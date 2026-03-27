Uwaga, kierowcy i pasażerowie. Wieczorem Warszawa stanie. Liczne ulice zostaną zamknięte
W piątek, 27 marca, mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W wielu dzielnicach jednocześnie odbędą się drogi krzyżowe, które przejdą ulicami miasta. Oznacza to czasowe zamknięcia dróg i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
Problemy mogą pojawić się szczególnie wieczorem, gdy ruch w mieście i tak jest wzmożony.
Procesje w całej Warszawie
Uroczystości zaplanowano w wielu częściach stolicy. Wierni przejdą ulicami m.in. Białołęki, Mokotowa, Ochoty, Śródmieścia, Ursusa, Wesołej, Wilanowa i Żoliborza.
W zależności od lokalizacji, procesje rozpoczną się już około godziny 18:30 i potrwają nawet do 22:00. W tym czasie ulice będą czasowo zamykane, a ruch wstrzymywany na trasach przemarszu.
Największe utrudnienia mogą wystąpić tam, gdzie wydarzenia obejmują główne arterie lub ich okolice.
Autobusy pojadą objazdami
Zmiany dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej. W wielu miejscach autobusy będą:
– zatrzymywane na czas przejścia procesji,
– kierowane na trasy objazdowe,
– kursowały z opóźnieniami.
Utrudnienia obejmą dziesiątki linii, szczególnie na Mokotowie, Żoliborzu czy Białołęce. W niektórych przypadkach zmiany będą obowiązywać nawet przez kilka godzin.
Warto wcześniej sprawdzić trasę i zaplanować podróż z zapasem czasu.
Centrum i główne ulice pod presją
Procesje przejdą także przez Śródmieście, w tym okolice Placu Zbawiciela i Marszałkowskiej. To miejsca o dużym natężeniu ruchu, dlatego kierowcy powinni liczyć się z korkami i chwilowym paraliżem komunikacyjnym.
Podobna sytuacja może wystąpić na Mokotowie, gdzie zaplanowano kilka wydarzeń jednocześnie.
Utrudnienia także w sobotę
Na tym jednak nie koniec. Kolejne zmiany zaplanowano na sobotę, 28 marca, w Wawrze. Procesja przejdzie ulicami Korkową i Bychowską, co również wpłynie na kursowanie autobusów.Jeśli planujesz wieczorny wyjazd lub powrót do domu, przygotuj się na zmiany. Możliwe są opóźnienia, objazdy i czasowe zamknięcia ulic.
Najlepszym rozwiązaniem może być wcześniejsze sprawdzenie tras komunikacji miejskiej albo wybór alternatywnej drogi. W przeciwnym razie możesz utknąć w korku lub czekać na autobus znacznie dłużej niż zwykle.
