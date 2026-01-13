Uwaga kierowcy i piesi. Rafał Trzaskowski ostrzega przed śliskimi chodnikami i drogami
Kierowcy i piesi w stolicy powinni zachować szczególną ostrożność. Prezydent Warszawy poinformował o prognozowanych na środę opadach marznącego deszczu, które mogą doprowadzić do oblodzenia dróg i chodników.
W najnowszym komunikacie Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na nadchodzące załamanie pogody. Zgodnie z prognozami, w środę w Warszawie wystąpić ma gołoledź spowodowana opadami marznącego deszczu. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które w krótkim czasie może zamienić nawierzchnię w lodowisko.
Służby w pełnej gotowości
Włodarz miasta zapewnił, że miejskie jednostki są przygotowane na walkę ze skutkami zimy. Wszyscy pracownicy Zarządu Oczyszczania Miasta oraz wykonawcy odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg zostali postawieni w stan pełnej gotowości. Ich zadaniem będzie bieżące reagowanie na zmieniającą się sytuację pogodową i zabezpieczanie kluczowych szlaków komunikacyjnych.
Jednocześnie Rafał Trzaskowski wystosował ważny apel do zarządców pozostałych ulic i chodników, które nie podlegają bezpośrednio miastu (np. terenów osiedlowych czy prywatnych posesji). Prezydent prosi o szczególną mobilizację oraz – tam gdzie to możliwe – wyprzedzające posypywanie nawierzchni piaskiem lub solą, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj bezpieczeństwo na drodze i chodniku
Ostrzeżenie o gołoledzi to sygnał, którego nie należy lekceważyć. Oto, co warto zrobić, aby bezpiecznie przetrwać środowe załamanie pogody:
- Planuj podróż z wyprzedzeniem: Warunki drogowe mogą znacznie wydłużyć czas dojazdu do pracy czy szkoły. Warto wyjść z domu 15 minut wcześniej niż zwykle.
- Zachowaj odstęp: Jeśli prowadzisz samochód, zwiększ dystans od poprzedzającego pojazdu. Droga hamowania na oblodzonej jezdni wydłuża się kilkukrotnie.
- Uważaj na chodnikach: Piesi są szczególnie narażeni na upadki i urazy. Wybieraj buty o przyczepnej podeszwie i unikaj gwałtownych ruchów.
- Zadbaj o swoją posesję: Jeśli jesteś właścicielem lub administratorem terenu, pamiętaj o obowiązku odśnieżania i zabezpieczania chodnika przylegającego do nieruchomości.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.