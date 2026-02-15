Uwaga kierowcy. Pożar auta na DK7, jeden pas zablokowany. Sprawdź, gdzie tworzą się utrudnienia

15 lutego 2026 18:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na drodze krajowej nr 7 doszło do groźnego zdarzenia. W miejscowości Józefowo w powiecie mławskim zapalił się samochód osobowy. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się obecnie z utrudnieniami.

Fot. Policja Mława

Zobacz również:

Służby apelują o ostrożność.

Co się wydarzyło

Do pożaru doszło na 79. kilometrze drogi krajowej nr 7 w kierunku Gdańska. Ogień objął samochód marki Mazda.

Na szczęście podróżujący pojazdem kobieta i mężczyzna zdołali opuścić auto o własnych siłach jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Na miejscu pracują strażacy. Trwa akcja gaśnicza oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia.

Zobacz również:

Jakie są utrudnienia

Jeden pas ruchu jest całkowicie zablokowany. Samochody poruszają się lewym pasem.

Kierowcy muszą liczyć się z możliwymi zatorami, szczególnie w godzinach wzmożonego ruchu. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie jazdy na suwak.

To ważne zwłaszcza na odcinkach, gdzie ruch zwalnia i tworzą się zwężenia.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli planujesz przejazd DK7 w kierunku Gdańska, uwzględnij możliwe opóźnienia i rozważ alternatywną trasę. Nawet częściowe zablokowanie pasa na ruchliwej krajówce może powodować długie korki.

Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i zwracaj uwagę na polecenia służb. W takich sytuacjach chwila nieuwagi może doprowadzić do kolejnych kolizji.

Na DK7 w Józefowie doszło do pożaru samochodu osobowego. Jedna osoba ani nie została poszkodowana, a ruch odbywa się jednym pasem.

Utrudnienia mogą potrwać do zakończenia działań straży pożarnej i uprzątnięcia jezdni. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl