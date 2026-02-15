Uwaga kierowcy. Pożar auta na DK7, jeden pas zablokowany. Sprawdź, gdzie tworzą się utrudnienia
Na drodze krajowej nr 7 doszło do groźnego zdarzenia. W miejscowości Józefowo w powiecie mławskim zapalił się samochód osobowy. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się obecnie z utrudnieniami.
Służby apelują o ostrożność.
Co się wydarzyło
Do pożaru doszło na 79. kilometrze drogi krajowej nr 7 w kierunku Gdańska. Ogień objął samochód marki Mazda.
Na szczęście podróżujący pojazdem kobieta i mężczyzna zdołali opuścić auto o własnych siłach jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Na miejscu pracują strażacy. Trwa akcja gaśnicza oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia.
Jakie są utrudnienia
Jeden pas ruchu jest całkowicie zablokowany. Samochody poruszają się lewym pasem.
Kierowcy muszą liczyć się z możliwymi zatorami, szczególnie w godzinach wzmożonego ruchu. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie jazdy na suwak.
To ważne zwłaszcza na odcinkach, gdzie ruch zwalnia i tworzą się zwężenia.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz przejazd DK7 w kierunku Gdańska, uwzględnij możliwe opóźnienia i rozważ alternatywną trasę. Nawet częściowe zablokowanie pasa na ruchliwej krajówce może powodować długie korki.
Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i zwracaj uwagę na polecenia służb. W takich sytuacjach chwila nieuwagi może doprowadzić do kolejnych kolizji.
Utrudnienia mogą potrwać do zakończenia działań straży pożarnej i uprzątnięcia jezdni. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb.
