Uwaga kierowcy! Śmiertelny wypadek na DK10. Sprawdź, ile potrwają utrudnienia
Około 16.40 Opel jadący w kierunku Płońska zderzył się czołowo z ciężarówką DAF z naczepą, która poruszała się w przeciwną stronę. Siła uderzenia była ogromna. Młody kierowca opla, 22-latek z powiatu płońskiego, został zakleszczony w pojeździe. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR oraz wszystkie służby ratunkowe.
Mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej życia mężczyzny nie udało się uratować.
59-letni kierowca ciężarówki, mieszkaniec województwa lubelskiego, nie odniósł obrażeń.
Najważniejsze fakty i sytuacja na miejscu
-
do zdarzenia doszło na prostym odcinku DK10 między Dzierzążnią a Płońskiem,
-
droga jest zablokowana, a policja kieruje objazdami,
-
utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin,
-
pracują policjanci, strażacy oraz prokurator,
-
na miejscu zabezpieczono ślady, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli planujesz przejazd DK10 w tej części Mazowsza:
-
nie jedź „na pamięć” — odcinek może być całkowicie zablokowany,
-
sprawdź trasy alternatywne — objazdy wydłużają podróż,
-
zarezerwuj więcej czasu, zwłaszcza jeśli jedziesz do pracy, szkoły lub na spotkanie,
-
wieczorny ruch może być szczególnie utrudniony z powodu zwiększonego natężenia na drogach dojazdowych.
Policja apeluje również o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości i stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.
Tragiczny wypadek na DK10 oznacza poważne problemy dla kierowców w regionie. Jeżeli masz w planach przejazd tą trasą — sprawdź sytuację na żywo, zmień trasę, a jeżeli możesz — odłóż wyjazd.
