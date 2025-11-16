Uwaga kierowcy! Śmiertelny wypadek na DK10. Sprawdź, ile potrwają utrudnienia

16 listopada 2025

Około 16.40 Opel jadący w kierunku Płońska zderzył się czołowo z ciężarówką DAF z naczepą, która poruszała się w przeciwną stronę. Siła uderzenia była ogromna. Młody kierowca opla, 22-latek z powiatu płońskiego, został zakleszczony w pojeździe. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR oraz wszystkie służby ratunkowe.

Fot. Warszawa w Pigułce

Mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej życia mężczyzny nie udało się uratować.

59-letni kierowca ciężarówki, mieszkaniec województwa lubelskiego, nie odniósł obrażeń.

Najważniejsze fakty i sytuacja na miejscu

  • do zdarzenia doszło na prostym odcinku DK10 między Dzierzążnią a Płońskiem,

  • droga jest zablokowana, a policja kieruje objazdami,

  • utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin,

  • pracują policjanci, strażacy oraz prokurator,

  • na miejscu zabezpieczono ślady, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeżeli planujesz przejazd DK10 w tej części Mazowsza:

  • nie jedź „na pamięć” — odcinek może być całkowicie zablokowany,

  • sprawdź trasy alternatywne — objazdy wydłużają podróż,

  • zarezerwuj więcej czasu, zwłaszcza jeśli jedziesz do pracy, szkoły lub na spotkanie,

  • wieczorny ruch może być szczególnie utrudniony z powodu zwiększonego natężenia na drogach dojazdowych.

Policja apeluje również o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości i stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.

Tragiczny wypadek na DK10 oznacza poważne problemy dla kierowców w regionie. Jeżeli masz w planach przejazd tą trasą — sprawdź sytuację na żywo, zmień trasę, a jeżeli możesz — odłóż wyjazd.

