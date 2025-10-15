Uwaga kierowcy! Warszawę spowiła gęsta mgła. Warunki na drogach są trudne

15 października 2025 06:05 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Poranek w Warszawie zapowiada się wyjątkowo mglisty. Widoczność miejscami spada do kilkudziesięciu metrów, co znacznie utrudnia jazdę. Synoptycy ostrzegają, że gęsta mgła może utrzymywać się nawet do późnych godzin przedpołudniowych, zwłaszcza w rejonach doliny Wisły i na obrzeżach miasta.

Fot. Warszawa w Pigułce

Utrudnienia i zalecenia:

Przy tak ograniczonej widoczności należy:

  • zwolnić i zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu,
  • unikać gwałtownego hamowania,
  • włączyć światła przeciwmgielne tylko wtedy, gdy widoczność spadnie poniżej 50 metrów,
  • nie używać świateł drogowych, które w mgle jedynie pogarszają widoczność.

Na niektórych trasach wylotowych, szczególnie w rejonie Raszyna, Wesołej i Białołęki, kierowcy już informują o trudnych warunkach i spowolnionym ruchu.

Co to oznacza dla czytelnika

Jeśli wybierasz się dziś rano w drogę, zaplanuj dodatkowy czas na dojazd. Unikaj pośpiechu, obserwuj znaki i światła innych pojazdów. Mgła w Warszawie może być zdradliwa – nawet dobrze znane trasy wyglądają inaczej i wymagają pełnego skupienia. Bezpieczeństwo przede wszystkim.

