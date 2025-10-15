Uwaga kierowcy! Warszawę spowiła gęsta mgła. Warunki na drogach są trudne
Poranek w Warszawie zapowiada się wyjątkowo mglisty. Widoczność miejscami spada do kilkudziesięciu metrów, co znacznie utrudnia jazdę. Synoptycy ostrzegają, że gęsta mgła może utrzymywać się nawet do późnych godzin przedpołudniowych, zwłaszcza w rejonach doliny Wisły i na obrzeżach miasta.
Utrudnienia i zalecenia:
Przy tak ograniczonej widoczności należy:
- zwolnić i zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu,
- unikać gwałtownego hamowania,
- włączyć światła przeciwmgielne tylko wtedy, gdy widoczność spadnie poniżej 50 metrów,
- nie używać świateł drogowych, które w mgle jedynie pogarszają widoczność.
Na niektórych trasach wylotowych, szczególnie w rejonie Raszyna, Wesołej i Białołęki, kierowcy już informują o trudnych warunkach i spowolnionym ruchu.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli wybierasz się dziś rano w drogę, zaplanuj dodatkowy czas na dojazd. Unikaj pośpiechu, obserwuj znaki i światła innych pojazdów. Mgła w Warszawie może być zdradliwa – nawet dobrze znane trasy wyglądają inaczej i wymagają pełnego skupienia. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.