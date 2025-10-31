Uwaga klienci! Awaria w PKO BP. Bank wydał komunikat

31 października 2025 13:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

PKO Bank Polski poinformował o problemach technicznych, które spowodowały niedostępność jego internetowego kantoru walutowego. Jak przekazał bank, usterka leży po stronie zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych, a pozostałe systemy bankowe działają bez zakłóceń.

Fot. Warszawa w Pigułce

– „Z powodu problemu technicznego po stronie zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych nie działa e-kantor. Wszystkie systemy bankowe PKO Banku Polskiego działają prawidłowo. Monitorujemy sytuację i będziemy na bieżąco informować o postępach” – przekazał zespół PKO BP w oficjalnym komunikacie.

Co działa, a co nie?

Jak wynika z informacji banku, niedostępność dotyczy wyłącznie platformy e-kantor, służącej do wymiany walut online. Klienci mogą nadal bez przeszkód korzystać z serwisu iPKO, aplikacji mobilnej IKO oraz usług płatniczych i przelewów.

Bank zapewnia, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem działania kantoru i pozostaje w stałym kontakcie z dostawcami odpowiedzialnymi za awarię.

Bank przeprasza i apeluje o cierpliwość

PKO BP podziękował klientom za cierpliwość i wyrozumiałość, podkreślając, że priorytetem jest stabilność usług.
– „Dziękujemy za Państwa cierpliwość i zrozumienie” – czytamy w komunikacie.

To już kolejna w ostatnich tygodniach usterka, która utrudniła klientom dostęp do wybranych usług bankowych w Polsce. Bank przypomina, że bieżące komunikaty o postępach w usuwaniu awarii można śledzić na jego oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl