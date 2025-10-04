Uwaga, klienci PKO BP! Nie zapłacisz kartą. Bank odcina dostęp
Klienci największego polskiego banku muszą przygotować się na utrudnienia. W tę noc nie będzie można płacić kartą ani wypłacać gotówki. PKO BP ostrzega – lepiej zaplanuj zakupy wcześniej. W nocy z niedzieli na poniedziałek, 6 października, między godziną 00:30 a 4:00 rano, PKO Bank Polski przeprowadzi prace techniczne. Przerwa obejmie większość usług związanych z kartami płatniczymi. Bank zapowiada, że utrudnienia mogą być poważne.
Nie zapłacisz kartą w sklepie ani przez Internet. Nie wypłacisz gotówki z bankomatu innego banku. Jeśli masz w planach nocne zakupy w sklepie całodobowym albo na stacji benzynowej – zabierz gotówkę. Karta PKO BP może cię zawieść.
Co dokładnie nie będzie działać?
Lista niedostępnych usług jest długa. Nie będzie można płacić kartą w sklepach stacjonarnych ani w internecie. Wypłaty gotówki z bankomatów innych banków też będą zablokowane. Co ciekawe, problemy obejmą również bankomaty i wpłatomaty samego PKO BP – nie dokonasz w nich wpłat ani wypłat kartą oraz BLIKiem.
Jeśli planujesz nadać PIN do nowej karty lub aktywować kartę przez internet lub aplikację IKO – odłóż to na później. Te funkcje również będą wyłączone. Nie dodasz też karty do Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY czy Xiaomi Pay.
Utrudnienia dotkną także płatności internetowe zabezpieczone kodem 3DS. To mechanizm, który wymaga potwierdzenia transakcji kodem PIN – w trakcie przerwy technicznej nie zadziała.
Przelewy i sprawdzanie konta bez zmian
Na szczęście nie wszystko będzie zablokowane. Serwis internetowy iPKO i aplikacja mobilna IKO będą działać normalnie – z wyjątkiem usług związanych z kartami. Sprawdzisz stan konta, wykonasz przelew, zapłacisz rachunki. Infolinia bankowa również będzie dostępna.
Oznacza to, że jeśli potrzebujesz pilnie przelać pieniądze w nocy, nie będzie problemu. Dostęp do konta przez internet pozostaje bez zmian. Problem dotyczy wyłącznie fizycznych i wirtualnych kart płatniczych.
Co to oznacza dla ciebie?
Przerwa techniczna przypada na noc z niedzieli na poniedziałek – dla większości osób to czas, gdy śpią. Jednak wielu Polaków pracuje w nocy, wraca późno z weekendowych wyjazdów albo robi nocne zakupy. Jeśli należysz do tej grupy, musisz się przygotować.
Zaplanuj zakupy na wcześniejsze godziny. Jeśli wracasz do domu późnym wieczorem i zwykle tankujesz na stacji, zrób to przed 00:30. Nie czekaj do ostatniej chwili. Podobnie, jeśli pracujesz na nocnej zmianie i zazwyczaj kupujesz coś w sklepie całodobowym – weź ze sobą gotówkę.
Szczególnie narażeni są kierowcy ciężarówek i busy dalekobieżne, którzy tankują w nocy na trasie. Bez działającej karty nie zapłacisz za paliwo. Warto mieć przy sobie rezerwę gotówki albo kartę innego banku.
Jak uniknąć problemów podczas przerw technicznych?
To nie pierwsza i nie ostatnia przerwa techniczna w PKO BP. Banki regularnie przeprowadzają prace modernizacyjne – to standard w branży finansowej. Zwykle odbywają się w godzinach nocnych, by zminimalizować niedogodności dla klientów.
Warto wypracować sobie nawyk sprawdzania komunikatów od banku. PKO BP zawsze informuje o planowanych przerwach – na stronie internetowej, w aplikacji i przez SMS-y. Jeśli jesteś na bieżąco, nigdy nie zostaniesz zaskoczony brakiem dostępu do pieniędzy.
Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie kart dwóch różnych banków. Jeśli w jednym wystąpi awaria lub przerwa techniczna, druga karta pozwoli ci normalnie funkcjonować. To szczególnie ważne, gdy wyjeżdżasz za granicę – tam nie zawsze masz dostęp do gotówki.
Pamiętaj też o aplikacjach płatniczych typu BLIK. Podczas tej przerwy BLIK w bankomatach PKO BP nie będzie działał, ale przelewy i płatności przez aplikację IKO pozostaną aktywne. Możesz więc zapłacić telefonem w sklepie, jeśli akceptuje płatności BLIK bez karty.
Dlaczego banki robią przerwy techniczne?
Systemy bankowe wymagają regularnej konserwacji i aktualizacji. To kwestia bezpieczeństwa – banki muszą instalować poprawki zabezpieczeń, modernizować infrastrukturę i testować nowe funkcje. Przerwy techniczne to cena za bezpieczne i nowoczesne usługi bankowe.
PKO BP przeprowadza prace w nocy, bo wtedy najmniej osób korzysta z kart płatniczych. Gdyby modernizacja odbywała się w dzień, miliony Polaków nie mogłyby robić zakupów, płacić rachunków ani wypłacać gotówki. Nocna przerwa to mniejsze zło.
Warto też pamiętać, że bank zapowiada możliwe utrudnienia – to nie oznacza stuprocentowej pewności, że wszystko przestanie działać. Czasem prace przebiegają szybciej niż planowano i usługi wracają wcześniej. Nie można jednak na to liczyć – lepiej dmuchać na zimne.
Jeśli w trakcie przerwy technicznej napotkasz problemy z kartą, nie dzwoń od razu na infolinię. To nie awaria – to zaplanowane prace. Po godzinie 4:00 rano wszystko powinno wrócić do normy. Jeśli po tym czasie karta nadal nie działa, wtedy skontaktuj się z bankiem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.