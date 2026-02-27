Uwaga klienci PKO BP. W nocy zablokowane karty i bankomaty, bank wydał pilny komunikat
PKO Bank Polski poinformował o planowanych pracach technicznych, które oznaczają realne utrudnienia dla klientów. W określonych godzinach nie będzie można zapłacić kartą ani swobodnie wypłacić gotówki. Jeżeli planujesz nocne zakupy lub podróż, warto przygotować się wcześniej.
Co się wydarzy i kiedy
Przerwa techniczna została zaplanowana na poniedziałek, 2 marca. Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 1:00 w nocy i potrwają do 4:00 nad ranem. Oznacza to trzy godziny ograniczonego dostępu do wybranych usług banku.
Największe problemy będą dotyczyć płatności kartami oraz wypłat gotówki z bankomatów innych niż należące do PKO BP. W praktyce część transakcji może zostać odrzucona.
Jakie usługi będą niedostępne
Bank informuje, że w czasie prac mogą wystąpić utrudnienia w zakresie:
– płatności kartą w sklepach i punktach usługowych,
– wypłat gotówki z bankomatów innych sieci,
– wpłat i wypłat kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO BP,
– nadawania PIN oraz aktywacji kart w serwisie iPKO i aplikacji IKO,
– weryfikacji płatności internetowych z użyciem PIN w ramach 3D Secure,
– dodawania kart do portfeli cyfrowych takich jak Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY czy Xiaomi Pay.
To oznacza, że część transakcji bezgotówkowych, zwłaszcza internetowych, może nie zostać zrealizowana.
Co działa bez zmian
PKO BP podkreśla, że serwis internetowy iPKO oraz aplikacja mobilna IKO mają pozostać dostępne. Klienci będą mogli sprawdzić saldo, historię operacji czy wykonać przelew.
Jednak sama dostępność aplikacji nie oznacza, że każda operacja kartowa będzie możliwa.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli w nocy z 1 na 2 marca planujesz zakupy, podróż, tankowanie lub płatność online, lepiej wcześniej wypłacić gotówkę albo zrealizować transakcje przed rozpoczęciem prac technicznych.
Szczególnie ostrożne powinny być osoby przebywające za granicą lub korzystające z bankomatów innych sieci niż PKO BP. W tych przypadkach ryzyko odrzucenia operacji jest największe.
Planowane prace techniczne w PKO BP potrwają trzy godziny, ale w tym czasie część kluczowych usług kartowych będzie niedostępna. Bank z wyprzedzeniem uprzedza klientów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przy kasie lub bankomacie. Warto sprawdzić swoje plany i przygotować się na krótką przerwę w dostępie do płatności.
