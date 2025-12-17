Uwaga konsumenci! Skażone jaja wycofane z rynku. Jest komunikat GIS
Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała pilne ostrzeżenie dotyczące jaj dostępnych na rynku po wykryciu bakterii Salmonella spp. w ich treści oraz na powierzchni skorupek. Spożycie produktu z zakwestionowanej partii może prowadzić do zatrucia pokarmowego, dlatego konsumenci powinni sprawdzić swoje zapasy.
Ostrzeżenie sanepidu. W jajach wykryto bakterie Salmonella
Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności po wykryciu bakterii Salmonella spp. w jajach dostępnych na rynku. Zanieczyszczenie stwierdzono zarówno w treści jaj, jak i na powierzchni ich skorupek. Spożycie produktu, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, może prowadzić do zatrucia pokarmowego.
Na czym polega zagrożenie?
W wyniku działań kontrolnych przeprowadzonych przez inspekcję sanitarną bakterie Salmonella wykryto w 3 z 5 badanych próbek treści jaj oraz w 2 z 5 próbek pobranych z powierzchni skorupek. Oznacza to realne ryzyko zakażenia, szczególnie w przypadku spożycia jaj na surowo lub półsurowo, np. w deserach, sosach czy domowym majonezie.
Salmonella to bakteria wywołująca zatrucia pokarmowe, objawiające się m.in. biegunką, wymiotami, gorączką i silnym bólem brzucha. Szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci, seniorów oraz osób z obniżoną odpornością.
Jakiego produktu dotyczy ostrzeżenie?
Komunikat dotyczy konkretnej partii jaj:
- Nazwa produktu: Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk
- Numer partii / data minimalnej trwałości: 05.01.2026
- Producent: BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka – Janusz Matyjasik
- Adres producenta: ul. Dworkowa 22, 43-512 Bestwinka
- Zakład pakowania jaj: PL-24025908
Konsumenci posiadający jaja z tej partii nie powinni ich spożywać.
Jakie działania zostały podjęte?
Producent podjął natychmiastowe działania w celu wycofania zakwestionowanej partii z obrotu. Zgodnie z przekazanymi informacjami jaja objęte ostrzeżeniem nie powinny już znajdować się w sprzedaży.
Równocześnie rozpoczęto badania właścicielskie jaj pochodzących ze wszystkich stad producenta pod kątem obecności pałeczek Salmonella. Na moment publikacji komunikatu trwa oczekiwanie na wyniki tych analiz.
Zalecenia dla konsumentów
Sanepid apeluje, aby nie spożywać jaj pochodzących z partii objętej ostrzeżeniem, nawet jeśli nie wykazują one widocznych oznak zepsucia. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po ich spożyciu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Dodatkowe informacje na temat objawów zakażenia Salmonellą dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce dotyczącej chorób zakaźnych, pod hasłem „salmonelozy durowe i jelitowe”.
Dlaczego to ważne?
Przypadki wykrycia Salmonelli w żywności pokazują, jak istotne jest śledzenie komunikatów sanepidu i dokładne sprawdzanie produktów znajdujących się w domowych zapasach. Nawet pojedyncza partia skażonej żywności może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli trafi na stół nieświadomych konsumentów.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.