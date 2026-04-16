Uwaga. Leroy Merlin wydaje komunikat: „Niebezpieczny produkt”
To nie jest zwykła informacja przy półce. W jednym ze sklepów w Warszawie pojawił się pilny komunikat o wycofaniu produktu ze względów bezpieczeństwa. Chodzi o sprzęt, który wielu mieszkańców mogło kupić do domu lub na działkę.
Komunikat w sklepie na Marsa. Produkt uznany za niebezpieczny
W sklepie Leroy Merlin przy ul. Marsa w Warszawie zauważyliśmy oficjalne ogłoszenie dotyczące wycofania produktu.
Ze sprzedaży wycofano reduktor gazowy 37 mbar marki BRADAS.
To element używany m.in. przy instalacjach gazowych i grillach, dlatego sytuacja jest poważna.
Dlaczego produkt został wycofany?
Z komunikatu wynika jasno, że problem dotyczy bezpieczeństwa użytkowników.
Reduktor może nie obniżać ciśnienia gazu, co oznacza ryzyko zbyt wysokiego ciśnienia w instalacji.
Dodatkowo:
może dochodzić do niekontrolowanego przepływu gazu,
urządzenia mogą działać nieprawidłowo,
sytuacja stanowi realne zagrożenie dla użytkownika.
To już nie jest drobna wada, tylko potencjalnie niebezpieczna usterka.
Kogo dotyczy komunikat?
Produkt był sprzedawany w Polsce w okresie:
od 3 listopada 2025 do 13 lutego 2026
Jeśli kupowaliśmy reduktor gazowy w tym czasie, warto natychmiast sprawdzić model.
Co zrobić, jeśli mamy ten produkt?
Z komunikatu wynika jednoznacznie:
należy natychmiast przestać korzystać z reduktora.
Producent zaleca kontakt oraz zwrot produktu. Co ważne:
koszty zwrotu lub wymiany pokrywa firma.
To oznacza, że nie ponosimy dodatkowych wydatków.
Warszawa. Takie komunikaty pojawiają się coraz częściej
My widzimy, że podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej w dużych sklepach w Warszawie.
Produkty są wycofywane nie tylko z powodu wad technicznych, ale także przez zaostrzone normy bezpieczeństwa.
Dlatego warto zwracać uwagę na takie ogłoszenia – często są one umieszczone w widocznych miejscach, ale łatwo je przeoczyć.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli robiliśmy zakupy w Leroy Merlin lub innych sklepach budowlanych w ostatnich miesiącach, warto sprawdzić sprzęt gazowy w domu.
W szczególności:
reduktory do butli gazowych,
elementy instalacji przy grillach,
akcesoria używane na działkach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lepiej nie ryzykować i sprawdzić model produktu.
Takie komunikaty nie pojawiają się bez powodu. A w tym przypadku chodzi bezpośrednio o bezpieczeństwo.
