Uwaga mieszkańcy Warszawy. Dziki z młodymi na działkach. Jest komunikat
To nie jest pojedyncze zgłoszenie. W ostatnich dniach coraz częściej słyszymy o dzikach wchodzących głęboko w tereny zamieszkałe. Tym razem pojawiło się konkretne ostrzeżenie, które powinno zwrócić uwagę każdego mieszkańca Warszawy. Na terenie jednego z ogrodów działkowych zauważono dużą lochę z warchlakami. To najbardziej niebezpieczna sytuacja, jaka może mieć miejsce przy kontakcie z dzikami.
Oficjalne ostrzeżenie. Dziki widziane na działkach
Na ogrodzeniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Energetyk pojawił się wyraźny komunikat:
„Na terenie ROD widziana była duża locha z warchlakami. Prosimy o zachowanie ostrożności”
To oznacza jedno – zwierzęta nie tylko przechodzą przez teren, ale mogą tam przebywać dłużej.
W komunikacie potwierdzono również, że powiadomiona została policja oraz Lasy Miejskie Warszawa.
Najgroźniejszy scenariusz. Lochy z młodymi atakują bez ostrzeżenia
Musimy to powiedzieć jasno. Dziki same w sobie unikają ludzi, ale locha z młodymi działa zupełnie inaczej.
Widzieliśmy już w Warszawie przypadki, gdzie takie zwierzęta atakowały osoby, które znalazły się zbyt blisko.
Mechanizm jest prosty – locha traktuje każdego jako zagrożenie dla młodych i reaguje natychmiast.
Warszawa ma coraz większy problem z dzikami
To nie jest odosobniona sytuacja. W ostatnich miesiącach dziki pojawiały się m.in. na Mokotowie, Ursynowie czy w Wawrze.
My widzimy wyraźnie, że granica między miastem a naturalnym środowiskiem zwierząt praktycznie się zatarła.
Działki, parki i osiedla stają się dla nich łatwym źródłem pożywienia.
Co zrobić, gdy spotkamy dzika? Kluczowe zasady
W takiej sytuacji nie ma miejsca na improwizację. Reakcja musi być spokojna i przemyślana.
nie podchodzimy i nie próbujemy robić zdjęć z bliska,
nie karmimy i nie prowokujemy zwierzęcia,
wycofujemy się powoli, bez gwałtownych ruchów,
trzymamy dzieci i zwierzęta domowe blisko siebie.
Jeśli zobaczymy lochę z młodymi, należy natychmiast się oddalić.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystamy z działek, spacerujemy po parkach albo mieszkamy w pobliżu terenów zielonych w Warszawie, musimy zachować szczególną ostrożność.
To nie jest sytuacja jednorazowa. Dziki coraz częściej pojawiają się w miejscach, gdzie jeszcze kilka lat temu ich nie było.
Warto obserwować komunikaty lokalne i reagować na ostrzeżenia. Jeśli zauważymy zwierzę, najlepiej zgłosić to do straży miejskiej lub Lasów Miejskich.
Najważniejsze jest jedno – nie lekceważmy takich komunikatów. W przypadku dzików jeden błąd może skończyć się bardzo poważnie.
