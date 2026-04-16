Uwaga mieszkańcy Warszawy. Dziki z młodymi na działkach. Jest komunikat

16 kwietnia 2026 18:33 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To nie jest pojedyncze zgłoszenie. W ostatnich dniach coraz częściej słyszymy o dzikach wchodzących głęboko w tereny zamieszkałe. Tym razem pojawiło się konkretne ostrzeżenie, które powinno zwrócić uwagę każdego mieszkańca Warszawy. Na terenie jednego z ogrodów działkowych zauważono dużą lochę z warchlakami. To najbardziej niebezpieczna sytuacja, jaka może mieć miejsce przy kontakcie z dzikami.

Fot. Pixabay

Oficjalne ostrzeżenie. Dziki widziane na działkach

Na ogrodzeniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Energetyk pojawił się wyraźny komunikat:

„Na terenie ROD widziana była duża locha z warchlakami. Prosimy o zachowanie ostrożności”

To oznacza jedno – zwierzęta nie tylko przechodzą przez teren, ale mogą tam przebywać dłużej.

W komunikacie potwierdzono również, że powiadomiona została policja oraz Lasy Miejskie Warszawa.

Najgroźniejszy scenariusz. Lochy z młodymi atakują bez ostrzeżenia

Musimy to powiedzieć jasno. Dziki same w sobie unikają ludzi, ale locha z młodymi działa zupełnie inaczej.

Widzieliśmy już w Warszawie przypadki, gdzie takie zwierzęta atakowały osoby, które znalazły się zbyt blisko.

Mechanizm jest prosty – locha traktuje każdego jako zagrożenie dla młodych i reaguje natychmiast.

Warszawa ma coraz większy problem z dzikami

To nie jest odosobniona sytuacja. W ostatnich miesiącach dziki pojawiały się m.in. na Mokotowie, Ursynowie czy w Wawrze.

My widzimy wyraźnie, że granica między miastem a naturalnym środowiskiem zwierząt praktycznie się zatarła.

Działki, parki i osiedla stają się dla nich łatwym źródłem pożywienia.

Co zrobić, gdy spotkamy dzika? Kluczowe zasady

W takiej sytuacji nie ma miejsca na improwizację. Reakcja musi być spokojna i przemyślana.

nie podchodzimy i nie próbujemy robić zdjęć z bliska,

nie karmimy i nie prowokujemy zwierzęcia,

wycofujemy się powoli, bez gwałtownych ruchów,

trzymamy dzieci i zwierzęta domowe blisko siebie.

Jeśli zobaczymy lochę z młodymi, należy natychmiast się oddalić.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli korzystamy z działek, spacerujemy po parkach albo mieszkamy w pobliżu terenów zielonych w Warszawie, musimy zachować szczególną ostrożność.

To nie jest sytuacja jednorazowa. Dziki coraz częściej pojawiają się w miejscach, gdzie jeszcze kilka lat temu ich nie było.

Warto obserwować komunikaty lokalne i reagować na ostrzeżenia. Jeśli zauważymy zwierzę, najlepiej zgłosić to do straży miejskiej lub Lasów Miejskich.

Najważniejsze jest jedno – nie lekceważmy takich komunikatów. W przypadku dzików jeden błąd może skończyć się bardzo poważnie.

„`

