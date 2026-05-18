Uwaga mieszkańcy Warszawy. Dziś zawyją syreny
Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic mogą w poniedziałek usłyszeć syreny alarmowe. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że będzie to jedynie techniczny test zmodernizowanych punktów alarmowych. Urzędnicy podkreślają, że sygnały nie są związane z żadnym zagrożeniem i apelują o zachowanie spokoju.
Syreny alarmowe zawyją w pięciu dzielnicach Warszawy. Urzędnicy apelują o spokój
Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic mogą w poniedziałek usłyszeć syreny alarmowe. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że będzie to wyłącznie techniczny test zmodernizowanych punktów alarmowych. Urzędnicy podkreślają, że nie ma powodów do niepokoju i sygnały nie są związane z żadnym realnym zagrożeniem.
Syreny zostaną uruchomione w pięciu dzielnicach
Zgodnie z komunikatem służb 18 maja w ciągu dnia zostanie uruchomiony krótki, 5-sekundowy sygnał alarmowy. Testy obejmą kilka punktów na terenie Warszawy.
Syreny będzie można usłyszeć w następujących lokalizacjach:
– ul. Michała Kajki 80/82 – Wawer,
– ul. Afrykańska 12D – Praga-Południe (Saska Kępa),
– ul. Marywilska 26 – Białołęka,
– ul. Jana Kochanowskiego 7 – Bielany,
– ul. Renesansowa 27 – Bielany,
– ul. Szwankowskiego 6 – Bemowo.
To tylko techniczna kontrola systemu alarmowego
Jak przekazała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, uruchomienie syren ma charakter wyłącznie techniczny i służy sprawdzeniu poprawności działania zmodernizowanych punktów alarmowych.
„Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań” – podkreśliła rzeczniczka.
Testy są elementem regularnej kontroli infrastruktury odpowiedzialnej za ostrzeganie mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.
Warszawa modernizuje system alarmowy
W ostatnich latach stolica stopniowo modernizuje system alarmowania i ostrzegania ludności. Wymieniane są starsze urządzenia, a część punktów alarmowych przechodzi modernizację techniczną.
Nowoczesne syreny alarmowe pozwalają nie tylko emitować klasyczne sygnały dźwiękowe, ale także komunikaty głosowe wykorzystywane podczas sytuacji kryzysowych, awarii czy zagrożeń pogodowych.
System ma kluczowe znaczenie w przypadku zagrożeń wymagających szybkiego ostrzeżenia mieszkańców, m.in. podczas poważnych awarii, pożarów czy zagrożeń atmosferycznych.
Mieszkańcy coraz częściej reagują na syreny alarmowe
Po wydarzeniach z ostatnich lat i częstszych alertach bezpieczeństwa wielu mieszkańców Warszawy zwraca większą uwagę na sygnały alarmowe. Każde uruchomienie syren wywołuje dyskusje w mediach społecznościowych i pytania o możliwe zagrożenia.
Urzędnicy przypominają jednak, że techniczne testy systemu alarmowego są prowadzone regularnie i mają na celu sprawdzenie sprawności urządzeń.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie trzeba podejmować żadnych działań
Mieszkańcy objętych dzielnic nie muszą reagować na poniedziałkowe sygnały alarmowe.
Najważniejsze informacje:
– syreny zostaną uruchomione wyłącznie w celach technicznych,
– test potrwa około 5 sekund,
– nie jest to alarm związany z zagrożeniem,
– mieszkańcy nie muszą opuszczać budynków ani kontaktować się ze służbami,
– działania mają sprawdzić poprawność działania systemu alarmowego.
Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów miasta oraz służb.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.