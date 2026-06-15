Uwaga! MSZ stanowczo odradza wszelkie podróże do tych krajów. Najwyższy, 4 poziom zagrożenia
W tym roku lista niebezpiecznych kierunków turystycznych jest wyjątkowo długa i wyjątkowo zaskakująca. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń i przy najwyższym poziomie mówi wprost: nie jedź. Sprawdź, dokąd nie powinieneś lecieć tego lata.
Cztery poziomy, jedna zasada: im wyższy, tym poważniej
MSZ publikuje ostrzeżenia dla podróżujących na stronie gov.pl w dziale „Informacje dla podróżujących”. Używa czterostopniowej skali:
- Poziom 1 – zachowaj ostrożność. Kraj jest bezpieczny, ale warto być czujnym.
- Poziom 2 – zachowaj szczególną ostrożność. Mogą występować lokalne zagrożenia lub napięcia.
- Poziom 3 – odradzamy podróże, które nie są konieczne. Realne ryzyko – wyjazd tylko w pilnych sprawach.
- Poziom 4 – odradzamy wszelkie podróże. Najwyższe zagrożenie. MSZ radzi zrezygnować z wyjazdu nawet w celach zawodowych i rodzinnych. Osoby przebywające w kraju z poziomem 4 wzywane są do jak najszybszego powrotu.
Ważna zasada: ostrzeżenia MSZ to rekomendacje, nie zakazy. Resort nie ma prawnego narzędzia, by uniemożliwić obywatelowi wyjazd. Odpowiedzialność za decyzję i jej konsekwencje leży po stronie podróżującego. W praktyce oznacza to jednak coś więcej niż tylko moralne ryzyko – przy poziomie 3 i 4 ubezpieczyciele mogą odmówić pokrycia kosztów leczenia i ewakuacji medycznej.
Kraje z najwyższym ostrzeżeniem (poziom 4) – gdzie MSZ mówi „nie jedź”
|Kraj / region
|Główne powody ostrzeżenia
|Data aktualizacji
|Ukraina
|Trwający konflikt zbrojny z Rosją, aktywne bombardowania
|Stale
|Rosja
|Ryzyko aresztowania obywateli zachodnich, zamknięta przestrzeń powietrzna dla wielu linii
|Stale
|Białoruś
|Ryzyko aresztowania, brak praworządności, powiązania z Rosją
|Stale
|Izrael i Palestyna
|Stan wojny, aktywne działania militarne, zamknięcia przestrzeni lotniczej
|Marzec 2026
|Iran
|Po atakach USA i Izraela z 28 lutego 2026 r. – ryzyko eskalacji, problemy z opuszczeniem kraju
|Marzec 2026
|Liban
|Trwający konflikt, niestabilność, ryzyko działań militarnych
|Stale
|Syria
|Wojna domowa, grupy zbrojne, brak ochrony konsularnej
|Stale
|Jemen
|Kryzys humanitarny, aktywny konflikt, ryzyko porwań
|Stale
|Oman
|Od 2 marca 2026: operacje militarne w regionie, ograniczenia lotnicze
|Marzec 2026
|Bahrajn, Kuwejt, Katar, ZEA
|Eskalacja konfliktu w Zatoce Perskiej, ryzyko zamknięcia przestrzeni powietrznej
|Marzec 2026
|Kuba
|Kryzys energetyczny, brak paliwa, blackouty, skutki huraganu Melissa, ryzyko protestów, ograniczone loty
|27 marca 2026
|Haiti
|Gangi kontrolują znaczną część kraju, brak realnej ochrony konsularnej, chaotyczne walki uliczne
|Stale
|Wenezuela
|Wysoka przestępczość, napięcia polityczne, interwencja USA
|Stale
|Korea Północna
|Ryzyko zatrzymania, brak polskiej placówki dyplomatycznej
|Stale
|Mjanma (Birma)
|Walki między wojskiem a ugrupowaniami zbrojnymi, godzina policyjna, cyklony
|Stale
|Afganistan
|Talibowie u władzy, terroryzm, brak polskiej placówki dyplomatycznej
|Stale
|Somalia
|Terroryzm, porwania, brak infrastruktury
|Stale
|Sudan i Sudan Południowy
|Aktywny konflikt zbrojny, kryzys humanitarny
|Stale
|Libia
|Brak centralnej władzy, grupy zbrojne, ryzyko porwań
|Stale
|Mali, Niger, Czad, Burkina Faso
|Terroryzm, przewroty wojskowe, niestabilność Sahelu
|Stale
Kuba: od kurortu do strefy zakazu w jeden rok
Jeszcze w 2024 roku Kuba była kierunkiem, który polskie biura podróży chętnie sprzedawały jako egzotykę w rozsądnej cenie. 27 marca 2026 roku MSZ podniósł ostrzeżenie dla wyspy do poziomu 4 – najwyższego.
Powody: Stany Zjednoczone nałożyły embargo na import ropy do Kuby z Wenezueli, odcinając wyspę od jedynego regularnego dostawcy surowca. Kraj zmaga się z permanentnymi blackoutami – w części regionów prąd nie ma go przez większość doby. Do tego dochodzą skutki niszycielskiego huraganu Melissa, który nawiedził Kubę na przełomie października i listopada 2025 roku. Wiele hoteli jest zamkniętych lub działa na minimalnym poziomie. Lotnictwo cywilne zostało mocno ograniczone – część połączeń z Europy zawieszono, inne latają nieregularnie.
MSZ wskazuje wprost: pomoc konsularna na Kubie jest w tej chwili ograniczona ze względu na utrudniony transport i łączność. Polacy przebywający na wyspie w momencie wydania komunikatu zostali poproszeni o rozważenie powrotu dostępnymi połączeniami.
Haiti: kraj, w którym gangi wygrały z państwem
Haiti od kilku lat jest jednym z najniebezpieczniejszych państw na ziemi – i to bez konfliktu zbrojnego w klasycznym rozumieniu. Znaczną część terytorium, w tym dzielnice Port-au-Prince, kontrolują zorganizowane gangi. Policja nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa. Porwania dla okupu, napady i strzelaniny uliczne zdarzają się w miejscach, do których normalnie trafialiby turyści.
Polska nie ma ambasady ani konsulatu na Haiti – opieka konsularna jest realizowana przez inne kraje UE, co w praktyce mocno ogranicza możliwości pomocy polskim obywatelom w sytuacjach kryzysowych.
Zaskakujące pozycje na liście: Oman, Malediwy i Cypr
Marzec 2026 przyniósł kilka ostrzeżeń, które zaskoczyły turystów i biura podróży. Oman – kraj słynący ze spokojnej atmosfery i przyjazności wobec turystów – znalazł się na poziomie 4 od 2 marca 2026 roku. Przyczyną są operacje militarne na Morzu Arabskim i ryzyko gwałtownego zamknięcia przestrzeni powietrznej.
Malediwy nie znalazły się formalnie na poziomie 4, ale MSZ odradzał podróże na wyspy ze względu na ryzyko tranzytu przez kraje Zatoki Perskiej (ZEA, Katar), przez które przebiega większość europejskich połączeń na atol. Z tego samego powodu zawieszenie połączeń w marcu 2026 roku sprawiło, że turyści na Malediwach mieli problem z powrotem do Europy.
Cypr pojawił się na poziomie 2 – z ostrzeżeniem przed możliwymi zagrożeniami militarnymi jako wyspy leżącej w zasięgu działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Dla turystów to dodatkowy powód, by wykupić ubezpieczenie z rozszerzonym zakresem.
Co z Bliskim Wschodem po porozumieniu USA-Iran?
Porozumienie pokojowe między USA a Iranem, ogłoszone 14 czerwca 2026 roku i przewidziane do podpisania w Szwajcarii 19 czerwca, może w nadchodzących tygodniach doprowadzić do zmiany poziomu ostrzeżeń dla części krajów Zatoki Perskiej. MSZ aktualizuje komunikaty na bieżąco – ale proces aktualizacji trwa zazwyczaj od kilku dni do kilku tygodni po rzeczywistej zmianie sytuacji bezpieczeństwa. Na dzień dzisiejszy ostrzeżenia poziomu 4 dla Omanu, Bahrajnu, Kataru, Kuwejtu i ZEA formalnie obowiązują. Przed zakupem biletu sprawdź aktualny status na gov.pl.
Ubezpieczenie a ostrzeżenia MSZ: pułapka, o której biura podróży nie mówią
To jeden z najważniejszych i najmniej znanych aspektów systemu ostrzeżeń. Większość polis turystycznych zawiera klauzulę wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku, gdy wyjazd nastąpił do kraju objętego ostrzeżeniem poziomu 3 lub 4. W praktyce oznacza to, że:
- leczenie po wypadku lub chorobie – nierefundowane przez ubezpieczyciela,
- ewakuacja medyczna do Polski – koszt od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych pokryjesz sam,
- odwołanie lotu lub zakwaterowania – standardowe polisy nie pokrywają skutków zamieszek lub konfliktów zbrojnych.
Nieliczni ubezpieczyciele oferują specjalne polisy dla „stref podwyższonego ryzyka” – są kilkakrotnie droższe od standardowych, ale dają realną ochronę. Jeśli mimo ostrzeżeń planujesz wyjazd do kraju z poziomem 3 – konieczne jest wykupienie właśnie takiego produktu.
Warszawa: biura podróży i problem z Kubą
Warszawa jest największym rynkiem biur podróży w Polsce. Kilka dużych operatorów – w tym Neckermann Polska, TUI i Rainbow Tours – sprzedawało pakiety na Kubę jeszcze w sezonie 2025/2026. Po podniesieniu ostrzeżenia do poziomu 4 w marcu 2026 roku część biur zaproponowała klientom bezpłatne odstąpienie od umowy lub zmianę destynacji – ale nie wszystkie robiły to z własnej inicjatywy. Jeśli kupiłeś pakiet na Kubę i chcesz zrezygnować z powodu poziomu 4 MSZ – masz prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2023 poz. 2211 t.j.) – „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” w miejscu docelowym uprawniają do bezkosztowego odstąpienia.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź przed zakupem, nie po
- Zanim kupisz bilet – wejdź na gov.pl/podroze. Strona MSZ zawiera aktualne ostrzeżenia dla każdego kraju. Sprawdź poziom dla planowanego celu podróży. Przy poziomie 3 i 4 – rozważ zmianę kierunku lub skonsultuj się z biurem podróży.
- Zarejestruj się w systemie Odyseusz. To bezpłatna usługa MSZ umożliwiająca kontakt z polskim obywatelem za granicą w sytuacjach kryzysowych. Rejestracja trwa kilka minut na stronie odyseusz.msz.gov.pl. W razie nagłego kryzysu – MSZ wie, że tam jesteś.
- Sprawdź OWU polisy turystycznej. Koniecznie sprawdź, czy ubezpieczenie obejmuje kraj z ostrzeżeniem MSZ. Standardowe polisy zazwyczaj wyłączają szkody w krajach poziomu 3 i 4. Jeśli jedziesz do ryzkownego kierunku – wybierz polis z klauzulą ryzyk wojennych i terrorystycznych.
- Masz pakiet na Kubę lub inny kraj z poziomem 4? Skontaktuj się z biurem podróży lub organizatorem. Na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych masz prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy, gdy w miejscu docelowym wystąpiły nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo. Poziom 4 MSZ jest taką okolicznością.
- Śledzisz Bliski Wschód po porozumieniu USA-Iran? Ostrzeżenia dla Omanu, ZEA, Kataru, Bahrajnu i Kuwejtu formalnie wciąż obowiązują. Aktualizuj informacje na gov.pl – sytuacja może się zmienić w ciągu dni lub tygodni od podpisania porozumienia 19 czerwca.
- Malediwy i tranzyty. Jeśli lecisz na Malediwy przez Dubai lub Katar – sprawdź aktualny status przestrzeni powietrznej. Połączenia zostały przywrócone po zamknięciach w marcu 2026, ale sytuacja może się zmienić szybko. Rezerwuj bilety z możliwością bezpłatnej zmiany.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.