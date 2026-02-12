Uwaga na głośne wybuchy nad Polską. Sprawdź, dlaczego możesz usłyszeć huk w najbliższych dniach

12 lutego 2026 17:47 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W polskiej przestrzeni powietrznej odbędą się planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych. Oznacza to, że mieszkańcy części regionów mogą usłyszeć charakterystyczny huk przypominający eksplozję.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się wydarzy

Siły Powietrzne poinformowały o realizacji zaplanowanych ćwiczeń, podczas których może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku. W takich sytuacjach powstaje tzw. grom dźwiękowy, czyli krótki, silny huk będący naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku.

To zjawisko może być słyszalne na ziemi nawet w znacznej odległości od miejsca przelotu maszyny.

Dlaczego loty są prowadzone

Zgodnie z komunikatem, działania mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej. Loty odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.

Ćwiczenia są standardową częścią funkcjonowania Sił Zbrojnych i mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia pilotów.

Czy jest powód do niepokoju

Wojsko podkreśla, że planowane loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury. Wszystkie operacje są prowadzone w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Huk, który może być słyszalny, jest wyłącznie efektem fizycznym przekroczenia bariery dźwięku i nie oznacza sytuacji kryzysowej.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli w najbliższych dniach usłyszysz głośny, nagły dźwięk przypominający wybuch, może to być efekt ćwiczeń lotniczych. Nie ma potrzeby wzywania służb ani rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji.

Warto śledzić oficjalne komunikaty Sił Powietrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej, aby mieć pewność, że hałas jest związany z zapowiedzianymi ćwiczeniami.

W Polsce trwają planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych. Przekroczenie bariery dźwięku może powodować słyszalny huk. Wojsko zapewnia, że działania są rutynowe, bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla obywateli.

