Uwaga na głośne wybuchy nad Polską. Sprawdź, dlaczego możesz usłyszeć huk w najbliższych dniach
W polskiej przestrzeni powietrznej odbędą się planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych. Oznacza to, że mieszkańcy części regionów mogą usłyszeć charakterystyczny huk przypominający eksplozję.
Co się wydarzy
Siły Powietrzne poinformowały o realizacji zaplanowanych ćwiczeń, podczas których może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku. W takich sytuacjach powstaje tzw. grom dźwiękowy, czyli krótki, silny huk będący naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku.
To zjawisko może być słyszalne na ziemi nawet w znacznej odległości od miejsca przelotu maszyny.
Dlaczego loty są prowadzone
Zgodnie z komunikatem, działania mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej. Loty odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.
Ćwiczenia są standardową częścią funkcjonowania Sił Zbrojnych i mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia pilotów.
Czy jest powód do niepokoju
Wojsko podkreśla, że planowane loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury. Wszystkie operacje są prowadzone w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Huk, który może być słyszalny, jest wyłącznie efektem fizycznym przekroczenia bariery dźwięku i nie oznacza sytuacji kryzysowej.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli w najbliższych dniach usłyszysz głośny, nagły dźwięk przypominający wybuch, może to być efekt ćwiczeń lotniczych. Nie ma potrzeby wzywania służb ani rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji.
Warto śledzić oficjalne komunikaty Sił Powietrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej, aby mieć pewność, że hałas jest związany z zapowiedzianymi ćwiczeniami.
W Polsce trwają planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych. Przekroczenie bariery dźwięku może powodować słyszalny huk. Wojsko zapewnia, że działania są rutynowe, bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla obywateli.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.