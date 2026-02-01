Uwaga na Mazowszu. Przed nami dwie ekstremalnie zimne noce i szczyt fali mrozów
Najbliższe godziny mogą przynieść bardzo groźne warunki pogodowe. Prognozy wskazują na wyjątkowo silne spadki temperatury w nocy i nad ranem. Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną ostrożność.
Temperatury nawet do minus 28 stopni przy gruncie
Według zapowiedzi nadchodzące noce przyniosą spadki temperatury do minus 22 i minus 24 stopni Celsjusza. Przy gruncie może być jeszcze zimniej, nawet minus 26 do minus 28 stopni. Są to wartości bardzo rzadkie dla naszego klimatu i uznawane za ekstremalne.
Synoptycy ostrzegają, że to może być kulminacyjny moment fali mrozów w regionie.
Zagrożenie dla zdrowia i życia
Tak niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Mróz bezpośrednio obciąża układ oddechowy i krążeniowy. Wzrasta ryzyko zawałów i udarów, szczególnie u osób starszych, przewlekle chorych oraz osób bezdomnych.
Długie przebywanie na mrozie może prowadzić do wychłodzenia organizmu i odmrożeń, nawet przy krótkiej ekspozycji.
Problemy komunikacyjne i codzienne utrudnienia
Ekstremalne mrozy mogą powodować problemy komunikacyjne. Kierowcy powinni przygotować się na trudniejsze warunki na drogach, problemy z uruchamianiem pojazdów oraz możliwe opóźnienia w transporcie publicznym.
Warto także pamiętać o zabezpieczeniu instalacji wodnych i grzewczych przed zamarznięciem.
Zwierzęta wymagają szczególnej ochrony
W czasie silnych mrozów zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty, powinny przebywać wyłącznie w ogrzewanych pomieszczeniach. Pozostawianie zwierząt na zewnątrz przy tak niskich temperaturach może zagrażać ich życiu.
Co to oznacza dla czytelnika
Mieszkańcy Mazowsza powinni ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum, odpowiednio się ubierać i zwracać uwagę na osoby starsze oraz potrzebujące pomocy. Warto sprawdzić ogrzewanie w domu, zabezpieczyć instalacje i przygotować się na możliwe utrudnienia komunikacyjne. Opiekunowie zwierząt powinni zapewnić im ciepłe schronienie.
Przed Mazowszem najzimniejsze noce tej zimy. Temperatury mogą spaść do poziomów zagrażających zdrowiu i życiu. Zachowanie ostrożności i przygotowanie się na ekstremalne warunki może mieć kluczowe znaczenie w najbliższych godzinach.
