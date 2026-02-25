Uwaga na przelewy od znajomych. Już powyżej tej kwoty musisz zapłacić podatek.
Grupy podatkowe i kwoty wolne. Tabela 2026
Wysokość kwoty, którą można otrzymać bez płacenia podatku, zależy od tego, do której grupy podatkowej należy darczyńca. Limity te dotyczą sumy darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat:
|Grupa podatkowa
|Relacja (Kto daje?)
|Kwota wolna (5 lat)
|Grupa I
|Małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, teściowie
|36 120 zł
|Grupa II
|Dalsza rodzina (np. zstępni rodzeństwa, wujowie)
|27 090 zł
|Grupa III
|Osoby niespokrewnione (znajomi, partnerzy)
|5 733 zł
Grupa Zero, najbezpieczniejsza, ale z haczykiem
Do tzw. Grupy Zero należą najbliżsi (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha). Mogą oni przelać sobie dowolnie wysoką kwotę bez podatku, pod warunkiem spełnienia dwóch wymogów:
- Udokumentowanie: Pieniądze muszą wpłynąć na konto (nie mogą być przekazane „do ręki”).
- Zgłoszenie do US: Jeśli kwota od jednej osoby w ciągu 5 lat przekroczy 36 120 zł, należy ją zgłosić na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy.
Kiedy bank „donosi” do Urzędu Skarbowego?
Wiele osób obawia się automatycznych raportów. Banki mają obowiązek informować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o każdej transakcji przekraczającej równowartość 15 000 euro (ok. 65-68 tys. zł). Nie oznacza to kontroli, ale transakcja zostaje zarejestrowana w systemie monitorującym „pranie brudnych pieniędzy”.
Pułapka „zbiórek” i prezentów od wielu osób
Artykuł ostrzega przed nowymi limitami dotyczącymi tzw. darowizn od wielu osób (np. zrzutki na prezent ślubny). Jeśli łączna kwota od wielu darczyńców przekroczy limit 54 180 zł, obdarowany musi rozliczyć się z fiskusem, nawet jeśli pojedyncze wpłaty były drobne. Jest to szczególnie istotne w dobie popularnych zbiórek internetowych.
Jak opisać tytuł przelewu?
Prawidłowy opis to podstawa w razie kontroli. Najlepiej używać jasnych sformułowań:
- „Darowizna dla syna/córki” – jednoznacznie wskazuje charakter wpłaty.
- „Zwrot pożyczki” – pamiętaj, że pożyczki w rodzinie również mają swoje limity i wymogi zgłoszeniowe (PCC).
- „Prezent urodzinowy” – dopuszczalny przy mniejszych kwotach w III grupie podatkowej.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego limitów darowizn i zasad przelewów w 2026 r.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.