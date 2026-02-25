Uwaga na przelewy od znajomych. Już powyżej tej kwoty musisz zapłacić podatek.

Czy każda większa kwota trafiająca na nasze konto musi być zgłoszona do skarbówki? Niekoniecznie. Kluczowe są dwa aspekty: stopień pokrewieństwa oraz kwota wolna od podatku. W 2026 roku obowiązują zaktualizowane limity, które warto znać, by uniknąć dotkliwych kar za nieujawnione źródła przychodów.

Nowe decyzje z ZUS już trafiają do seniorów. Średnio 200 zł w górę Grupy podatkowe i kwoty wolne. Tabela 2026 Wysokość kwoty, którą można otrzymać bez płacenia podatku, zależy od tego, do której grupy podatkowej należy darczyńca. Limity te dotyczą sumy darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat: Grupa podatkowa Relacja (Kto daje?) Kwota wolna (5 lat) Grupa I Małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, teściowie 36 120 zł Grupa II Dalsza rodzina (np. zstępni rodzeństwa, wujowie) 27 090 zł Grupa III Osoby niespokrewnione (znajomi, partnerzy) 5 733 zł

Ten podatek to gigantyczne obciążenie. Wyczyściłby konta większości Polaków. Czy wejdzie w tym roku? Grupa Zero, najbezpieczniejsza, ale z haczykiem Do tzw. Grupy Zero należą najbliżsi (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha). Mogą oni przelać sobie dowolnie wysoką kwotę bez podatku, pod warunkiem spełnienia dwóch wymogów: Udokumentowanie: Pieniądze muszą wpłynąć na konto (nie mogą być przekazane „do ręki”).

Pieniądze muszą wpłynąć na konto (nie mogą być przekazane „do ręki”). Zgłoszenie do US: Jeśli kwota od jednej osoby w ciągu 5 lat przekroczy 36 120 zł, należy ją zgłosić na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy.

Kiedy bank „donosi” do Urzędu Skarbowego? Wiele osób obawia się automatycznych raportów. Banki mają obowiązek informować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o każdej transakcji przekraczającej równowartość 15 000 euro (ok. 65-68 tys. zł). Nie oznacza to kontroli, ale transakcja zostaje zarejestrowana w systemie monitorującym „pranie brudnych pieniędzy”.

Pułapka „zbiórek” i prezentów od wielu osób Artykuł ostrzega przed nowymi limitami dotyczącymi tzw. darowizn od wielu osób (np. zrzutki na prezent ślubny). Jeśli łączna kwota od wielu darczyńców przekroczy limit 54 180 zł, obdarowany musi rozliczyć się z fiskusem, nawet jeśli pojedyncze wpłaty były drobne. Jest to szczególnie istotne w dobie popularnych zbiórek internetowych.

Jak opisać tytuł przelewu? Prawidłowy opis to podstawa w razie kontroli. Najlepiej używać jasnych sformułowań: „Darowizna dla syna/córki” – jednoznacznie wskazuje charakter wpłaty.

– jednoznacznie wskazuje charakter wpłaty. „Zwrot pożyczki” – pamiętaj, że pożyczki w rodzinie również mają swoje limity i wymogi zgłoszeniowe (PCC).

– pamiętaj, że pożyczki w rodzinie również mają swoje limity i wymogi zgłoszeniowe (PCC). „Prezent urodzinowy” – dopuszczalny przy mniejszych kwotach w III grupie podatkowej.