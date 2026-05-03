Uwaga na szlakach! Jadowite węże w Tatrach, ostrzeżenie dla turystów.
Wraz z nadejściem fali ciepła, w Tatrach obudziły się żmije zygzakowate. Przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają: te jedyne jadowite węże w Polsce można teraz spotkać w miejscach nasłonecznionych, gdzie wygrzewają się na kamieniach i ścieżkach.
Jak podaje PAP, wzrost temperatury sprawił, że gady stały się wyjątkowo aktywne. Choć żmija zygzakowata z natury unika kontaktu z ludźmi i ucieka przed hałasem, przypadkowe nadepnięcie na nią lub nieostrożne usadzenie się na odpoczynek może sprowokować atak. Dla warszawiaków planujących majowy lub czerwcowy wyjazd w góry, znajomość zasad bezpieczeństwa jest teraz kluczowa.
Gdzie uważać najbardziej?
- Słoneczne zbocza: Żmije preferują południowe stoki, polany oraz rumowiska skalne, gdzie szukają ciepła.
- Obrzeża lasów: Często kryją się w wysokiej trawie lub pod stertami gałęzi przy szlakach.
- Kamienne stopnie: Gad może znajdować się bezpośrednio na trasie przejścia, przypominając nieruchomy patyk lub wzorzystą linę.
Jak rozpoznać żmiję zygzakowatą?
Charakterystyczną cechą tego gatunku jest ciemny zygzak na grzbiecie (tzw. wstęga kainowa) oraz pionowa źrenica oka. Należy jednak pamiętać, że występują także osobniki całkowicie czarne (melanistyczne), u których zygzak jest niewidoczny. Przyrodnicy z TPN przypominają, że żmije są w Polsce pod ścisłą ochroną, nie wolno ich płoszyć, a tym bardziej krzywdzić.
Warszawa-Zakopane: Bezpieczny ekwipunek
Dla turystów wyruszających ze stolicy, eksperci mają jedną podstawową radę: solidne, wysokie obuwie za kostkę. Gruba skóra buta trekkingowego stanowi niemal 100-procentową ochronę przed ukąszeniem, które zazwyczaj następuje w okolice kostki lub łydki. Warto również patrzeć pod nogi przed zejściem ze szlaku w celu zrobienia zdjęcia czy odpoczynku.
W przypadku ukąszenia należy zachować spokój, unieruchomić zranioną kończynę i jak najszybciej wezwać pomoc (TOPR). Choć jad żmii zygzakowatej rzadko jest śmiertelny dla zdrowego dorosłego człowieka, stanowi realne zagrożenie dla dzieci, osób starszych oraz alergików.
TPN apeluje o rozwagę i przypomina, że góry to przede wszystkim dom dzikich zwierząt, a nasza obecność na szlakach powinna być jak najmniej uciążliwa dla ich mieszkańców.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej ostrzeżeń TPN przed żmijami (03.05.2026).
